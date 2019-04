Duits international erkent: "Het was lastig om mijn toekomst bij Bayern te zien"

Joshua Kimmich is de afgelopen twee seizoenen een onbetwiste basisspeler bij Bayern München, maar dat was in het verleden niet altijd het geval.

Toen Kimmich onder het bewind van Carlo Ancelotti geregeld op de reservebank zat, overwoog hij Bayern achter zich te laten.



"Er waren tijden dat het lastig was om mijn toekomst hier te zien, eerlijk gezegd", geeft Kimmich te kennen in gesprek met Die Welt. De vleugelverdediger, die eerder voor en speelde, draagt sinds de zomer van 2015 het shirt van Bayern. In de afgelopen vier jaar kwam Kimmich tot 164 wedstrijden voor der Rekordmeister , waarin hij goed was voor zeventien doelpunten en 37 assists.



"Ik was ongelukkig, omdat ik niet genoeg speeltijd kreeg. Om die reden heb ik erover nagedacht of Bayern de enige club voor mij was", vervolgt de veertigvoudig Duits international. In september 2017 werd Ancelotti na ruim een jaar aan het roer te hebben gestaan ontslagen bij Bayern. Kimmich was op dat moment al een vaste waarde en behield die basisplaats onder het bewind van zijn tijdelijke opvolger Jupp Heynckes.



Ook dit seizoen is Kimmich onder trainer Niko Kovac basisspeler, waardoor hij dit jaar tot dusver reeds 41 officiële wedstrijden speelde. "In het begin zeiden ze dat hij de perfecte coach was en we wisten wedstrijden overtuigend te winnen. Daarna werden we gemakzuchtig en maakten we teveel individuele fouten, waar de trainer niets aan kan doen. We hebben de selectie met de meeste kwaliteiten, dus er wordt verwacht dat we makkelijk kampioen worden. Als spelers en trainer worden we beoordeeld op het allerhoogste niveau."