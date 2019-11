Duiken, professionele overtredingen en de oorlog met woorden tussen Guardiola en Klopp

De titelhouders van de Premier League en de Champions League treffen elkaar dit weekend en in de media zetten beide trainers de boel al op scherp.

Pep Guardiola heeft weliswaar toegegeven dat hij misschien fout zat door -aanvaller Sadio Mané een duiker te noemen, maar hij kon daarbij een stiekeme steek onder water niet laten.

De trainer van claimde dat hij Jürgen Klopp's reactie op zijn duikbeschuldiging niet had gehoord, maar gaf toen toch een reactie op diens opmerking over tactische fouten.

Dinsdag kreeg de Spanjaard de vraag wat hij van Klopp's opmerking dat Guardiola te veel met Liverpool bezig is en de City-coach antwoordde als volgt. "ik weet het niet. Ik heb niet gehoord wat hij zei."

Gevraagd naar de vermeende professionele overtredingen die City veelvuldig zou maken, counterde Guardiola Klopp door te zeggen dat hij geen olie op het vuur wilde gooien. "Geen commentaar."

Het was de derde mediadag op rij voor de twee mannen en elke keer wordt er een beetje stekeliger gereageerd op elkaars uitspraken in aanloop naar de clash van aanstaande zondag op Anfield.

Het is nog geen echte oorlog tussen beide managers, maar eerder een vriendschappelijke twist. Ze weten hoe sterk de tegenstander is en hoe belangrijk de wedstrijd gaat zijn voor de titelstrijd.

De twee hebben veel respect voor elkaar en gaan door het vuur voor hun spelers, die onder grote druk staan om goed te presteren tegen de grote titelconcurrent.

Een overwinning van Liverpool zou betekenen dat het gat negen punten wordt, terwijl de regerend kampioen bij winst terug is op een verschil van slechts drie punten. De inzet is dus bijzonder groot.

City heeft te maken met veel blessures, maar dat weerhoudt Pep er niet van om volop te speculeren over mogelijke gebeurtenissen tijdens de wedstrijd.

Hetzelfde geldt voor Klopp. De Duitser was hoogst verbaasd dat zijn evenknie van City vorig weekend binnen enkele minuten wist dat Mané geel had gekregen voor een schwalbe, terwijl City gelijktijdig ook aantrad.

Guardiola blijft erbij dat dit antwoord tot stand kwam uit een lang relaas over Liverpool's kracht om tot de laatste seconde te vechten. Daar voegde hij aan toe dat hij twijfelde over de strafschop die Liverpool in blessuretijd tegen Leicester kreeg na een andere al dan niet vrijwillige valpartij van Mané.

“Mijn zoon en dochter zeggen altijd dat Liverpool geluk gehad heeft als ze in de laatste minuut winnen, maar ik zeg hen dat dit geen geluk is", onthulde Guardiola in aanloop naar City's midweekse CL-wedstrijd tegen Atalanta.

"Wat Liverpool dit seizoen en vorig seizoen deed is geen geluk meer te noemen. Ze winnen omdat ze een ongelooflijke kwaliteit hebben om te blijven vechten tot het allerlaatste seconde. Dat is wat ik mijn spelers - niet alleen mijn zoon en dochter - vertel. Het is geen geluk."

"Soms, zoals in de 94e minuut tegen Leicester met de strafschop, denk ik 'wow'. Dat was mijn intentie met die opmerking. Het was dus niet mijn bedoeling om Sadio Mané uit te maken voor zo'n soort speler. Zelfs als het wel zo was, zeggen de scheids en de VAR ook strafschop, dus misschien zat ik er naast."

Waar Mané en Mohamed Salah wel vaker beschuldigd worden van schwalbes, is het bij Manchester City een vaak gehoord argument om te klagen over tactische overtredingen. City zou vaak kleine overtredingen maken om tegenaanvallen snel onschadelijk te maken.

-trainers José Mourinho en Ole Gunnar Solskjaer beschuldigden Guardiola's ploeg al vaker van gemeen spel en ook Manuel Pellegrini stoorde zich er vorig seizoen openlijk aan, maar Guardiola heeft kwade opzet altijd ontkend.

Nu komt Klopp er echter ook weer mee. "Ik wil geen olie op het vuur gooien, want ik heb daar helemaal geen zin in. Ik zal daarom beloven niet te klagen over professionele overtredingen. Dan zeg ik misschien al te veel, maar meer woorden ga ik er niet aan verspillen!"

De rivaliteit tussen beide managers is weliswaar nog niets vergeleken met de strijd tussen Mourinho en Wenger of Mourinho tegen Guardiola in hun tijd bij en , maar ook deze twist legt extra druk op scheidsrechter Michael Oliver.

Hij moet fluiten in een stadion vol hunkerende Liverpool-fans in een wedstrijd tussen twee van de snelst voetballende ploegen ter wereld die elkaar nauwlettend in het oog houden. Verwacht wordt dat de scheids overal bovenop zit.

Kijk dus niet gek op als elke City-overtreding bij een counter met geel beloond wordt en elke val van een Liverpool-speler moet wel heel overtuigend zijn om een penalty te krijgen.

Als Oliver en zijn arbitraire team dat niet doet, kan de vriendschappelijke twist tussen Klopp en Guardiola in de toekomst snel heftiger worden...