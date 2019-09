Duidelijk signaal Eintracht Frankfurt: De Guzman niet in selectie voor EL

Eintracht Frankfurt heeft woensdagmiddag de spelerslijst gepubliceerd voor de groepsfase van de Europa League van dit seizoen.

Op die lijst ontbreekt de naam van Jonathan de Guzman. De van Sporting Clube de Portugal overgenomen Bas Dost is wel ingeschreven door Frankfurt, evenals de van gehuurde André Silva. In de poulefase zijn , en Vitória SC de tegenstanders van de Duitse club.

Een specifieke verklaring voor de absentie van De Guzman wordt niet gegeven, maar in de Duitse media wordt niet verrast gereageerd op de beslissing van Frankfurt om de 31-jarige middenvelder te passeren voor de Europese duels.

De veertienvoudig international van Oranje moest overigens wel het thuisduel met van zondag laten schieten wegens een spierblessure, maar het is niet duidelijk of deze kwetsuur de reden is dat De Guzman de Europese campagne van Frankfurt aan zich voorbij moet laten gaan.



De Guzman kwam afgelopen seizoen tot 39 wedstrijden in alle competities. In de deed de ex-speler van in negen duels mee. Het elftal van trainer Adi Hütter reikte tot de halve finale, waarin uiteindelijk werd verloren van de latere winnaar .

De ervaren middenvelder deed ook mee in de voorrondeduels met FC Vaduz van deze jaargang en maakte het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen de club uit Liechtenstein.