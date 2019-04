Duidelijk signaal Brands naar Silva: "Dat heb ik nog nooit gedaan"

Everton kent onder Marco Silva een wisselvallig seizoen. Marcel Brands vindt dat de manager op Goodison Park de tijd moet krijgen.

Volgens Brands is de basis voor mogelijk succes afgelopen zomer gelegd en zal hij daarom niet zomaar afscheid nemen van de trainer. The Toffees staan momenteel slechts tiende in de Premier League.



Brands neemt in de Engelse media wat druk weg bij Silva, die sinds afgelopen zomer aan het roer staat op Goodison Park. Gevraagd naar zijn strategie bij reageert de voormalig technisch directeur van duidelijk: "In ieder geval niet alles afbreken en nieuwe mensen halen", aldus Brands, die niet zomaar een nieuwe manager zal aanstellen als de resultaten tegenvallen. "Een van de belangrijkste dingen die bij mijn baan horen, is de eigenschap dat ik niet emotioneel moet worden."



"Een van de moeilijkste dingen die bij mijn baan horen, is het vinden van de juiste manager. Hij is een van de belangrijkste personen binnen de club en als je de juiste peroon vindt, geef je hem de tijd", maakt Brands duidelijk. "Geef hem de kans om te werken en als de manager bij de club en cultuur past, dan maak je een plan en werk je die stap voor stap af. Soms moet je het plan een beetje aanpassen, maar ik ben niet de persoon die van alles bij de club verandert, dat heb ik nog nooit gedaan."



Everton versleet de afgelopen jaren diverse managers, maar als het aan Brands ligt is dat verleden tijd. "We hebben de afgelopen drie tot vier jaar veel veranderingen moeten doorvoeren. Maar als een manager wordt ontslagen, moet er een compleet nieuwe staf komen. Dat is niet goed voor de club", aldus Brands. Aanstaande zondag vervolgt Everton de strijd in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen .