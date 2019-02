Dubieuze records voor Van Beek na zesde eigen goal

Sven van Beek is na zondag in het bezit van enkele twijfelachtige records. De verdediger van Feyenoord maakte een eigen doelpunt tegen Groningen.

Tijdens de uitwedstrijd in Groningen passeerde Van Beek na 25 minuten spelen zijn eigen doelman Kenneth Vermeer. Het is al zijn zesde eigen doelpunt in de Eredivisie en de vijfde bij Vermeer.



Van Beek evenaart Marília als speler met de meeste eigen goals in de historie van de Eredivisie. De verdediger uit Brazilië speelde tussen 1996 en 2007 voor Sparta Rotterdam en VVV-Venlo en was ook goed voor zes eigen goals, in 144 Eredivisie-duels. Van Beek speelt zondag zijn 106e competitieduel.



Eerder maakte Van Beek al een eigen goal tegen ADO Den Haag, AZ, De Graafschap, Excelsior en sc Heerenveen. Drie keer maakte de verdediger een goal voor Feyenoord, maar zijn balans is nu dus -3.



Van Beek heeft nóg een dubieus record in handen. De verdediger is nu de speler die het meest tégen Vermeer heeft gescoord: vijf keer dus. De doelman werd in zijn loopbaan door niemand anders vaker gepasseerd dan door zijn eigen teamgenoot. De tellers van Luuk de Jong, Roy Beerens, Edouard Duplan en Alfred Finnbogason zijn vooralsnog blijven steken op vier treffers.