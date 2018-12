'Dubbeldeal tussen FC Groningen en Ajax gaat niet door'

Dani de Wit gaat waarschijnlijk toch niet naar FC Groningen. Volgens het Dagblad van het Noorden is zijn tijdelijke komst voorlopig niet aan de orde.

Afgelopen maandag viel de keus van middenvelder Thomas Bruns al uit in het voordeel van FC Groningen: hij wordt voor een half jaar gehuurd van Vitesse. Eerder werd ook al een huurconstructie gesloten met AZ over Iliass Bel Hassani. Hij komt eveneens voor een half jaar, met een optie tot koop.



De twintigjarige De Wit speelt dit seizoen zijn wedstrijden vooral bij Jong Ajax, al behoort hij in principe wel iedere wedstrijd tot de selectie van de hoofdmacht van Ajax. Deze voetbaljaargang maakte de middenvelder in zeven officiële wedstrijden minuten voor het eerste elftal van Erik ten Hag.



Mateo Cassierra, die afgelopen maanden geen potten wist te breken in Groningen, keert waarschijnlijk terug naar Amsterdam, waar men officieus groen licht heeft gegeven inzake een overgang van Kaj Sierhuis naar de noorderlingen. FC Groningen huurt Sierhuis eerst voor een half seizoen, waarna het de spits kan overnemen, zo klinkt het. Mocht de club de koopoptie lichten, dan heeft Ajax het eerste recht om de aanvaller vervolgens weer terug te kopen.