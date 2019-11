Druk op Emery bij Arsenal neemt toe na zevende duel op rij zonder zege

Arsenal heeft manager Unai Emery donderdagavond een slechte dienst bewezen.

The Gunners gingen thuis tegen met 1-2 onderuit en vervolgen daarmee hun dramatische reeks: wist de laatste zeven wedstrijden niet te winnen. In de is er overigens weinig aan de hand voor de Londenaren, die uit bij zelfs een kleine nederlaag mogen lijden. LASK Linz won op bezoek bij Rosenborg BK en schakelde daarmee definitief uit.

Arsenal - Eintracht Frankfurt 1-2

Granit Xhaka maakte donderdagavond zijn rentree bij Arsenal. Het was zijn eerste optreden voor de Londenaren sinds zijn veelbesproken akkefietje met het thuispubliek tijdens een competitieduel met (2-2) op 27 oktober, toen hij misbaar maakte richting de supporters en zijn aanvoerdersband moest inleveren. Ook Shkodran Mustafi, die in de competitie nog geen minuut maakte dit seizoen, stond aan de aftrap.

In de eerste helft was Arsenal duidelijk de bovenliggende partij en dat leverde de hoofdstedelingen al snel grote kansen op. Na een kwartier kreeg Martinelli uit twee opeenvolgende hoekschoppen even zoveel goede mogelijkheden. De Braziliaanse spits zag zijn eerste inzet echter gekeerd worden door doelman Frederik Ronnow, en bij de volgende corner Fernandes zijn tweede poging van de lijn halen. In de blessuretijd van de eerste helft kwam de ploeg van Emery alsnog op voorsprong. Pierre-Emerick Aubameyang ontving een voorzet van Martinelli bij de tweede paal en verlengde die ineens richting het doel van Eintracht: 1-0.

Enkele minuten na rust had Joseph Willock de 2-0 op zijn schoen. De twintigjarige aanvaller probeerde de bal over Ronnow te liften, maar die redde met zijn vingertoppen. Tot dan toe was Eintracht nog nauwelijks bij het doel van Arsenal-doelman Damián Martínez, maar in de 55ste minuut sloegen de Duitsers vrijwel uit het niets toe. Daichi Kamada trok vanaf rechts naar binnen en haalde met links verwoestend uit: 1-1. De Japanner had de smaak te pakken, want negen minuten later scoorde hij opnieuw, ditmaal met een schot met rechts: 1-2. Arsenal probeerde in het restant nog op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar was niet bij machte grote kansen te creëren.

Rosenborg BK - LASK Linz 1-2

Het openingsdoelpunt van LASK was bijzonder te noemen. In de twintigste minuut ontfermde Thomas Goiginger zich over een hoekschop vanaf de linkerflank en zijn indraaiende bal belandde direct in het doel. Keeper André Hansen kreeg zijn handen niet voldoende tegen de bal in de bovenhoek, en zag het leer via de onderkant van de lat binnenzeilen. Het was slecht nieuws voor PSV, dat bij die stand uitgeschakeld zou zijn. Maar Rosenborg kwam vlak voor de pauze langszij. Björn Johnsen, ex-spits van en , kopte van dichtbij raak na een afgemeten voorzet van Vegar Eggen Hedenstad.

Acht minuten na de rust stond Dominik Frieser echter volledig vrij in het strafschopgebied en scoorde hij op aangeven van Reinhold Ranftl uit een snoekduik. Die stand veranderde niet meer, waardoor PSV is uitgevoetbald en LASK doorbekert.