Droomtransfer voor Calvin Verdonk nog niet rond: "Het is daar wat ingewikkelder"

Calvin Verdonk verruilt Feyenoord op huurbasis voor FC Twente.

De vleugelverdediger zal tot de winterstop voor de Tukkers spelen en hoopt daarna op een Amerikaans avontuur bij Los Angeles Galaxy. In gesprek met FOX Sports benadrukt Verdonk dat een overstap naar de Major League Soccer ( ) nog niet in kannen en kruiken is.

"Dat is nog niet helemaal zeker, maar er is wel interesse. Ik heb gehoord dat transfers daar wat ingewikkelder zijn dan in Nederland. Het is even afwachten wat ik ga doen in januari", reageert Verdonk als hij gevraagd wordt naar .

Hij steekt vervolgens niet onder stoelen of banken dat hij graag naar de Verenigde Staten hoopt te verkassen. "Ja natuurlijk. Dat heb ik tegen mijn zaakwaarnemer gezegd. Hij is in contact en eigenlijk kan ik er niet meer over zeggen. Het is een mooi land. Het lijkt me prachtig om daar te spelen en te wonen."

"Ik denk dat jij er toch ook wel naartoe zou willen? Heel veel mensen zullen dat wel willen. En daarnaast ook nog met Zlatan Ibrahimovic spelen, dat is helemaal mooi", gaat de vleugelverdediger verder.

Verdonk zat donderdagavond op de bank bij tijdens de wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi (1-1). Hij gaat ervan uit dat hij zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al heeft gespeeld.

"Ik denk dat het definitief klaar is bij Feyenoord. Als Amerika niet doorgaat in januari kan ik altijd nog bij Twente blijven. Dat hebben we afgesproken. Twente is ook een heel mooie club om een vol jaar te spelen."

"Ik ga er nu gewoon een halfjaar spelen en dan kijken we wat er gaat gebeuren", besluit Verdonk. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog tot medio 2020.

Indien LA Galaxy hem in januari wil overnemen, moet er dus in principe een transfersom op tafel komen.