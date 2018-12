Droomtransfer naar Real Madrid lonkt mogelijk voor Dost

Bas Dost staat mogelijk voor een droomtransfer. De Spaanse krant AS schrijft dat de aanvaller in beeld is om de aanval te versterken van Real Madrid.

Ook de namen van Mauro Icardi (Internazionale), Timo Werner (RB Leipzig), Fernando Llorente (Tottenham Hotspur) en Krzysztof Piatek (Genoa) zingen rond.



Het Real Madrid van Santiago Solari scoorde dit seizoen pas 24 keer in LaLiga, het laagste aantal doelpunten van de club na veertien speelronden sinds 1993/94 (eveneens 24 doelpunten). De Koninklijke wil in januari dan ook stootkracht aan de voorste linie toevoegen en de 29-jarige Dost zou dus een van de kandidaten zijn om naar het Santiago Bernabéu te verhuizen.



De achttienvoudig internatoinal begon zijn loopbaan bij FC Emmen en via Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg kwam hij in de zomer van 2016 bij Sporting Clube de Portugal terecht. Tot dusverre maakte hij in 104 wedstrijden 85 doelpunten voor de club uit Lissabon en daarbij gaf hij vijftien assists. Dost ligt nog tot medio 2021 vast in het Estádio José Alvalade.



Real beschouwt Karim Benzema nog altijd als de eerste spits en is derhalve op zoek naar een stand-in die kan leven met een rol op het 'tweede plan'. Dost leek in de zomer te vertrekken bij Sporting nadat hooligans de spelersgroep hadden aangevallen, maar koos er toch voor om te blijven. "Ik ben hier nog niet klaar. Ik wil nu alleen maar vooruitkijken Ik heb hier twee jaar geleden getekend en ben van deze club gaan houden. Het is een moeilijke tijd geweest, maar het gevoel dat ik hier op mijn plek ben overheerst", zei hij.