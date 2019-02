'Droomtransfer' naar PSG aan diggelen: "Erg frustrerend voor mij"

Luciano Acosta baalt enorm van zijn afgeketste transfer naar Paris Saint-Germain. De Argentijn bleef uiteindelijk bij DC United.

Acosta, een aanvallende middenvelder annex aanvaller, keek uit naar zijn naderende avontuur bij PSG, aangezien hij graag de stap naar de top in Europa wil maken.



"Ik denk dat beide clubs er niet in zijn geslaagd om het helemaal eens te worden over de transfersom", zegt de 24-jarige speler in een interview met L'Équipe . "Eerlijk gezegd weet ik niet hoeveel er werd gevraagd en hoeveel er zou worden betaald. Ik heb ook niet teveel vragen erover gesteld. Simpel gezegd: dit is een erg frustrerende situatie voor mij."



"Ja, ik was in Clairefontaine, maar ik heb de medische keuring niet eens gedaan. Ik was heel erg blij en verheugde me enorm om me aan te sluiten bij PSG. Het was een droomtransfer. Ik ben echter nog jong, dus ik heb nog tijd. Ik moet gewoon dingen goed blijven doen en nog beter worden, waardoor PSG geïnteresseerd in mij zal blijven."



Thomas Tuchel, trainer van PSG, liet tegenover ESPN al weten teleurgesteld te zijn in het feit dat alleen Leandro Paredes was aangetrokken afgelopen transferwindow. "Als je mij vraagt of ik blij ben met de transfer van Leandro: ja, absoluut. Ik ben erg blij met zijn komst. Maar als je me vraagt of ik tevreden ben over de mate van actie op de transfermarkt de afgelopen tijd: nee, dat ben ik niet", aldus Tuchel.