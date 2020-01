'Droomtransfer lonkt voor Wout Weghorst na interesse uit Londen'

Wout Weghorst wordt gelinkt aan Tottenham Hotspur.

De Londenaren kunnen voorlopig niet beschikken over Harry Kane en zijn daarom deze maand op zoek naar een speler die de aanvalsleider de komende tijd kan vervangen. Willian José van leek tot voor kort de nieuwe spits van the Spurs te gaan worden, maar inmiddels zijn er complicaties opgetreden in de onderhandelingen tussen de twee clubs.

BILD weet zaterdagmiddag te melden dat Tottenham daarom verder kijkt en de blik nadrukkelijk op de gericht zou hebben. Tussen de namen die worden overwogen door manager José Mourinho en het clubbestuur prijkt volgens de berichtgeving ook die van Wout Weghorst. De 27-jarige Nederlander speelt nu nog voor , waar hij dit seizoen goed was voor zeven doelpunten in de Bundesliga.

Weghorst ligt nog tot medio 2023 vast bij die Wölfe , nadat hij in juli van het afgelopen jaar nog zijn handtekening zette onder een contractverlenging. Desondanks staat de viervoudig international van het wel open voor nieuwe kansen.

Lees beneden verder

"Duitsland en Engeland zijn wat mij betreft altijd de mooiste competities geweest, die ook bij me passen. De Premier League is natuurlijk geweldig, dat zou ik graag een keer mee willen maken. Maar alles moet dan passen", vertelde hij eerder deze maand nog aan de Wolfsburger Allgemeine.

Weghorst is echter niet de enige kandidaat om de Duitse competitie in te ruilen voor een avontuur in het Stadium. De huidige nummer zes van de Premier League zou ook de namen van -goalgetter Timo Werner, en het -duo Mario Götze en Paco Alcácer in overweging hebben. Laatstgenoemde lijkt overbodig te zijn geworden door de komst van Erling Braut Haaland en mag vertrekken.

Tottenham heeft zaakwaarnemer Pini Zahavi inmiddels ingeschakeld om de jacht op een nieuwe spits te begeleiden.