'Droomtransfer Diego Palacios naar Barcelona hangt plots aan zijden draadje'

Het is maar de vraag of Diego Palacios zijn gewenste transfer naar Barcelona krijgt.

De linksback annex Ecuadoriaans jeugdinternational zou eigenlijk afgelopen week zijn transfer van SD Aucas naar Spanje afronden, maar volgens de laatste berichten ligt de club uit Ecuador opeens dwars en is het maar de vraag of hij naar gaat.

Palacios, die afgelopen seizoen op huurbasis voor speelde en deze zomer een goede indruk op het WK Onder-20 achterliet, had onlangs een medische keuring moeten ondergaan, maar in verband met een blindedarmontsteking en een daaropvolgende operatie moest dit worden uitgesteld.

Spaanse media verzekeren dat de voorzitter van SD Aucas nu opeens een hogere transfersom verlangt, ondanks een akkoord tussen de clubs én een persoonlijk akkoord tussen Palacios en de Catalanen. De Ecuadoriaanse club zou een hoger bod van een nog onbekende club hebben ontvangen en zodoende hangt de transfer plotseling aan een zijden draadje.

De twintigjarige Palacios speelde afgelopen seizoen 27 duels in de , stuk voor stuk vanaf het beginsignaal. Op het WK Onder-20 was Ecuador een van de grote verrassingen, met een uiteindelijke derde plek én Palacios als een van de revelaties van het toernooi.

Het is of was de bedoeling dat de Ecuadoriaan bij Barcelona B zou aansluiten. Hij gaf het tweede elftal van de Catalanen de voorkeur boven enkele clubs uit LaLiga.