Droomavontuur Mike van Beijnen bij Barcelona na halfjaar alweer voorbij

Mike van Beijnen heeft Barcelona alweer verlaten, zo meldt de Spaanse grootmacht dinsdag.

De rechtsback realiseerde afgelopen zomer nog een droomtransfer van naar de topclub, mede omdat de vader van de verdediger, Ali Dursun, de zaakwaarnemer is van Frenkie de Jong.

Van Beijnen vertrekt nu echter alweer naar Gençlerbirligi. Naast De Jong en Ludovit Reis mocht ook Van Beijnen het proberen bij . De back kon transfervrij de overstap maken, aangezien zijn contract bij NAC afliep.

Het avontuur bleek echter geen succes, want na een halfjaar neemt Barcelona alweer afscheid van de Nederlander, die nooit zijn debuut maakte bij het tweede van de topclub.

Van Beijnen had nog een contract tot de zomer van 2021 in het Camp Nou en er was sprake van een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro.

De twintigjarige Van Beijnen speelde eerder ook nog in de jeugdopleiding van en . Het is onduidelijk voor hoeveel jaar de Nederlander heeft getekend bij de Turkse club.