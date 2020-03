'Droom om met Messi samen te spelen leidt tot transfervrij vertrek bij PSG'

Thiago Silva is bij Paris Saint-Germain momenteel in het bezit van een aflopende verbintenis.

Mundo Deportivo weet woensdagochtend te melden dat de 35-jarige verdediger les Parisiens komende zomer mogelijk transfervrij achter zich laat.

Thiago Silva heeft namelijk nog een wens in zijn carrière te vervullen: samenspelen met Lionel Messi. Op dit moment bestaat er geen contact tussen Thiago Silva en .

Maar er wordt gemeld dat als er ook maar een minimale kans bestaat, de Braziliaanse verdediger een dienstverband in Catalonië verkiest boven een uiterst lucratief avontuur elders.

Het zou in de lijn der verwachtingen liggen dat er komende zomer voornamelijk belangstelling bestaat vanuit Qatar, de Verenigde Staten en China. Ondanks de rivaliteit tussen Brazilië en Argentinië staat Thiago Silva te boek als een groot bewonderaar van Messi.

Thiago Silva was eerder al dicht bij een dienstverband bij Barcelona. In 2013 waren de Catalanen in de markt voor de verdediger, maar had destijds qua transfersom en salaris veel meer te bieden.

Thiago Silva kon in Parijs drie keer zoveel verdienen als bij , terwijl de Italiaanse club tevens een meer aantrekkelijke transfersom tegemoet kon zien.

Een jaar later vroeg toenmalig trainer Tito Vilanova om de komst van de 88-voudig Braziliaans international, maar PSG-voorzitter Nasser Al- Khelaïfi wenste niet te onderhandelen.

Dat Thiago Silva weinig te maken heeft met blessures, maakte hem volgens de huidige berichten tot een goede aanwinst voor Barcelona.

De verdediger, die dit seizoen tot dusver 35 officiële wedstrijden speelde, staat sinds 2012 onder contract bij PSG, dat hem destijds voor 42 miljoen euro overnam van AC Milan.

Eerder droeg Thiago Silva het shirt van Fluminense, Dinamo Moskou, en Esporte Clube Juventude.