Droom komt uit voor Marin: "Je kunt me niet vergelijken met Frenkie de Jong"

Naar alle waarschijnlijkheid maakt Razvan Marin zaterdagavond zijn debuut in de Eredivisie.

Nadat hij al negentig minuten meedeed voor in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, lonkt nu een competitiedebuut tegen . Daarmee komt een droom uit voor de Roemeen, zo vertelt hij in een interview met de NOS .

Toen hij op zijn dertiende toetrad tot de jeugdopleiding van Viitorul, droomde Marin ervan om voor 'de grootste clubs van Europa' te spelen. "Ajax hoort daar ook bij, dus die droom komt uit als ik vanavond tegen Vitesse mijn competitiedebuut maak", vertelt de zomeraankoop van 12,5 miljoen euro.

"Ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Je voelt dat het een grote club is. Alleen al aan de kwaliteit van de passes van mijn teamgenoten merk ik dat het een hoger niveau is dan bij ."

Marin werd binnengehaald als vervanger van Frenkie de Jong, die naar is vertrokken. Ongetwijfeld zal Marin veel worden vergeleken met zijn voorganger: het zijn allebei technisch begaafde speler met veel inzicht, zo schrijft ook de NOS . "Maar je kan mij niet met hem vergelijken", werpt Marin op. "We spelen weliswaar op dezelfde positie, maar we hebben allebei onze eigen stijl. Ik hoop dat ik hem op een goede manier kan vervangen."

In zijn allereerste officiële wedstrijd legde Marin al beslag op een prijs bij Ajax, maar volgens de 23-jarige aankoop is er nog voldoende ruimte voor verbetering. "Het ging prima, maar ik kan beter", vertelt hij over zijn wedstrijd tegen . "En dat is ook logisch, want het was pas mijn eerste wedstrijd voor Ajax. Ik hoop vanavond bij mijn eredivisiedebuut wat beter te spelen."