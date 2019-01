Droom komt uit voor Boateng: "Ik wil een langere tijd blijven"

Kevin-Prince Boateng is gepresenteerd als de nieuwste aanwinst van Barcelona.

De aanvallende middenvelder annex aanvaller wordt gehuurd van Sassuolo en gaat voetballen met rugnummer negentien. Met zijn transfer naar Barcelona is een droom uitgekomen, erkent de in Berlijn geboren Ghanees in de Spaanse media.

"Ik ben erg blij. Het is een grote eer voor mij om hier te zijn en om de mogelijkheid te krijgen om voor deze geweldige club te spelen", aldus Boateng. "Voor iedere jongen die met voetballen begint, is het een droom om voor een club als Barcelona te spelen. Dus ook voor mij is het een grote droom die uitkomt."



De 31-jarige Boateng beseft dat hij misschien niet direct een basisplaats zal krijgen van trainer Ernesto Valverde: "Ik ga gewoon proberen om alles te geven voor de club. Iedereen kent mijn manier van spelen, ze kennen mijn kracht. Maar ik wil het daar niet te veel over hebben. Ik wil gewoon mijn uiterste best doen om de club te helpen."



Barcelona huurt Boateng, maar kan hem tegen een optie tot koop van acht miljoen euro definitief overnemen van Sassuolo. De vijftienvoudig international hoopt dat hij ook na 30 juni in het Camp Nou te bewonderen zal zijn: "Dat is waarom ik hier ben. Ik hoop dat ik voor een langere tijd kan tekenen." Het contract van Boateng loopt bij Sassuolo nog tot medio 2021 door.