Dromen van glansrol in titelstrijd: Kadioglu maakt opmars bij Fenerbahçe

Ferdi Kadioglu werd in juli 2018 gepresenteerd als 'aanwinst voor de toekomst' bij Fenerbahçe en plots lijkt zijn moment van glorie te naderen.

De Nederlandse belofte werd in de zomer van 2018 voor een som van 1,4 miljoen euro opgepikt na een goed seizoen bij .

Zijn debuut in de hoofdmacht bleef echter uit in zijn eerste jaargang in Turkije, tot zijn eigen teleurstelling. Een verhuurperiode leek de meest voor de hand liggende optie voor dit seizoen, maar trainer Ersun Yanal besliste anders.

De inmiddels twintigjarige jeugdinternational van Nederland kende een goede voorbereiding en mag dit seizoen geregeld invallen, zo weet ook Rezzan Yetis van Goal Turkije.

Zij volgt het Turkse voetbal op de voet en vertelt over zijn progressie, al geeft de journaliste ook aan dat er nog wel wat moet gebeuren voordat Kadioglu een vaste basisspeler wordt.

"Yanal ziet hem nu als een kandidaat voor beide vleugels. Hij viel vorige week nog in als linksbuiten tegen Genclerbirligi, waar Garry Rodrigues de eerste keuze is. Op rechts is dat Victor Moses, mits fit."

De coach gaf onlangs na de bekerwedstrijd tegen Istanbulspor aan dat de Nederlander op de goede weg is, al zijn er naar Yanal's mening nog wel verbeterpunten.

Kadioglu wordt rustig klaargestoomd omdat de Turkse oefenmeester jonge spelers 'voor zich wil winnen in plaats van kwijtraken'. Zijn grootste aandachtspunt is vooral fysiek van aard, want de ervaren coach staat voor aanvallend, energiek voetbal.

Onder zijn leiding is weer langzaam opgekrabbeld in de . Toen hij het roer in december 2018 overnam, stond de ploeg vlak boven de degradatiestreep na een dramatische reeks onder Phillip Cocu en later interim-trainer Erwin Koeman.

De ploeg werd uiteindelijk nog zesde en doet dit seizoen als vanouds mee om de bovenste plekken. Na veertien speelronden staat de club op plek 5, met een achterstand van vijf punten op koploper Sivasspor, dat aanstaande zondag de tegenstander is van Fenerbahçe.

Daarna volgt de returnwedstrijd voor de beker tegen Istanbulspor en de laatste competitiewedstrijden voor de winterstop zijn tegen topclub en middenmoter Rizespor.

"Die duels gaan bepalen of Fener dit seizoen mee kan doen om de prijzen of niet", voorspelt Yetis, die de tegenstanders omschrijft als 'erg sterke en gevaarlijke teams'. "Bij winst geeft het een enorme boost voor Yanal en zijn ploeg."

Fenerbahçe is in ieder geval weer een team om rekening mee te houden, constateert de journaliste. "Yanal laat zijn team continu aanvallen en daar zijn de fans dolblij mee. Hij maakt een enorm verschil."

"In de zomer zijn er ook de nodige spelers vastgelegd met Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues en Altay Bayindir. Hun aanwezigheid voegt iets toe en ook de andere spelers zijn meer vertrouwd met de ideeën van Yanal."

Zo ook Kadioglu, die onlangs op 3 december bij zijn eerste basisplaats in de bekerwedstrijd tegen Istanbulspor meteen goed was voor een uitstekende goal en een assist bij de 4-0 zege.

Drie dagen later kreeg hij weer speeltijd in de competitie. Ook tegen Genclerbirligi was het meteen weer raak voor de ditmaal als linksbuiten opererende jeugdinternational.

De ploeg won met 5-2 en Kadioglu kon na afloop zijn geluk niet op. Hij kwam na rust binnen de lijnen en maakte zijn eerste treffer voor het eigen publiek, dat zijn goal in de beker alleen op TV had kunnen gezien vanwege een straf.

"De manager gaf me ditmaal 45 minuten de kans en daar ben ik dankbaar voor. Het is een geweldig gevoel om te scoren voor onze fans. Zij hebben me altijd gesteund. Ik wilde dit moment dolgraag met hen vieren."

Heeft hij zich nu al genoeg bewezen voor een basisplaats? Goal-journaliste Yetis denkt van niet, maar benadrukt wel dat hij op de goede weg is en bij een blessure of schorsing toe kan slaan.

"De algemene verwachting is dat Yanal voor zulke belangrijke wedstrijden kiest voor zijn vaste waarden, maar Ferdi mag vermoedelijk wel op de bank plaatsnemen."

Als invaller was hij in zes competitieduels al goed voor twee goals en een assist, dus is ook een glansrol in deze cruciale serie allerminst uitgesloten.

Over een verhuurperiode heeft in ieder geval niemand het meer in Istanbul. Fenerbahçe is weer terug waar het hoort en dat geldt zeker ook voor Kadioglu.

Een grote doorbraak lijkt nabij.