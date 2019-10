Drogba tipt Mané als winnaar van de Ballon d'Or

Didier Drogba hoopt dat Sadio Mané begin december wordt uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d'Or.

Eerder deze week werd bekend dat Mané op de shortlist staat van dertig genomineerde spelers. Het voetbalgala van France Football is op 2 december en Drogba mag dan de Ballon d'Or overhandigen. "Vanwege de Afrika Cup, de en het kampioenschap", zei Drogba tegen Paris Match toen hem werd gevraagd waarom Mané voor hem favoriet is.

"Wat hij in de Premier League laat zien, kan bijna niemand." Volgens de Ivoriaan heeft Mané genoeg kwaliteiten om George Weah af te lossen als beste voetballer die Afrika heeft voortgebracht. "Ja, dat is mogelijk, maar dat had in het verleden ook al kunnen gebeuren. Er zijn veel spelers geweest die het Afrikaanse continent goed hebben vertegenwoordigd, zoals Samuel Eto'o."

"Het probleem is dat wanneer het over een speler uit Afrika gaat, we dan over het hele continent praten in plaats van het land. Maar over bijvoorbeeld Kylian Mbappé zouden we nooit zeggen dat hij het Europese continent vertegenwoordigd. Dat is wel een verschil."

George Weah werd in 1995 de eerste en tot nu toe enige Afrikaanse winnaar van de Ballon d'Or. "Het zou leuk zijn als Sadio of anders Mohamed Salah zijn niveau blijft verhogen om ooit de prijs te winnen", aldus Drogba, die zelf bij de verkiezing in 2007 net buiten het podium eindigde (vierde).

Sadio Mané won dit kalenderjaar de Champions League met , terwijl hij met Senegal de finale van de Afrika Cup bereikte. Deze jaargang was de 27-jarige aanvaller goed voor vijf goals en twee assists in negen competitieduels van The Reds.