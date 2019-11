Drogba slaat terugkeer bij Chelsea af: "Alles was perfect geregeld"

Didier Drogba bevestigt afgelopen zomer de kans te hebben gekregen om terug te keren bij Chelsea.

De clublegende was in beeld om de assistent-trainer van zijn ex-ploeggenoot Frank Lampard te worden, maar Drogba bedankte vriendelijk voor het aanbod. Hoewel hij nog altijd een warm hart toedraagt, gaat de voormalig topspits zich richten op de ontwikkeling van het voetbal in zijn thuisland Ivoorkust. Drogba hoopt de nieuwe voorzitter te worden van de Ivoriaanse voetbalbond (FIF).

In september maakte de 105-voudig international zijn kandidatuur bekend om Augustin Sidy Diallo, die bezig is aan zijn laatste termijn, volgende maand op te volgen als voorzitter. Woensdag sprak Drogba in Abidjan met twintig voorzitters en vertegenwoordigers van Ivoriaanse clubs om zijn plannen nader toe te lichten. Onder zijn leiding zou het Ivoriaanse voetbal weer in de lift moeten raken; na de gewonnen Afrika Cup in 2015 zijn de prestaties van de nationale ploeg teleurstellend geweest.

In gesprek met The Sun erkent de 41-jarige Drogba, die zijn actieve carrière in 2018 beëindigde na een kort avontuur bij het Amerikaanse Phoenix Rising, dat hij aan de slag kon in Londen. "Ik heb een aanbod gekregen van Chelsea. Alles was perfect geregeld en aan alle voorwaarden werd voldaan. Maar ik wil een bijdrage leveren aan het Ivoriaanse voetbal, waar ik erg van houd", legt hij zijn keuze uit. "Ik ben een leider en mijn visie reikt verder dan simpelweg een trainer zijn."

Een trainer heeft impact op een club, zo stelt Drogba; hij wil impact hebben op 'een hele natie'. "Ik wil dat we als natie met een andere visie naar het voetbal kijken, zodat we de sport hier kunnen ontwikkelen. Ivoorkust heeft een prachtige voetbalgeschiedenis. Het geld is aanwezig, net als het talent en het potentieel, maar er wordt nog niet voldoende gebruik van gemaakt", vindt de tweevoudig Afrikaans Voetballer van het Jaar.

"Er zijn in Ivoorkust zeer competente personen die samen met mij aan dit project kunnen werken."