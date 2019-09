Dringend advies voor Stam: "Als hij de stad in gaat voor inkopen, bijvoorbeeld"

Feyenoord maakte maandag de komst van Marcos Senesi wereldkundig.

Het is voor het eerst in zeventien jaar dat de Rotterdammers een Argentijnse speler hebben binnengehaald. Arie Haan haalde in 1996 met Pablo Vitamina Sanchez en Patricio Graff voor het eerst spelers uit Argentinië naar Rotterdam-Zuid en heeft in gesprek met De Telegraaf advies voor de huidige trainer Jaap Stam.

"Praat veel met hem! Wat mij niet hielp, was dat mijn Spaans destijds niet zo goed was als nu. Ik weet niet hoe dat bij Jaap zit, maar hij moet sowieso kort bij hem blijven. Desnoods met hulp van een tolk. Die jongen is ver van huis, ver weg van zijn familie. Er moet iemand bij hem zijn die hem aan de cultuur laat wennen. Als hij de stad in gaat voor inkopen, bijvoorbeeld. Leer hem Nederlands en geef hem het gevoel dat hij wordt geholpen. Dan komt het allemaal goed", zo luidt het advies van Haan.

Lees beneden verder

"Argentijnen hebben ballen en zijn niet bang. Ze zijn flexibeler dan bijvoorbeeld Brazilianen, spelen niet snel de primadonna zoals bijvoorbeeld Brazilianen. Ik heb heel veel plezier gehad van die jongens, die altijd een zes of een zeven haalden en nooit een vier", vervolgt Haan zijn verhaal.

Senesi wordt door voor een bedrag van zes tot zeven miljoen euro overgenomen van San Lorenzo en zette zijn handtekening onder een vierjarig contract.

De nu zeventigjarige oefenmeester in ruste verwelkomde later met Eduardo Tati Montoya en Julio Ricardo Cruz nog twee Argentijnen bij Feyenoord. Vooral laatstgenoemde kende het nodige succes in het shirt van de Rotterdammers, waarmee hij een transfer naar verdiende. "Julio kwam met al zijn talent, bracht soms te weinig, maar heeft wel een geweldige carrière achter zijn naam. Ik heb eigenlijk alleen maar mooie herinneringen aan mijn samenwerking met hen."