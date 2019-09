Drietal Duitsland eensgezind na zeperd tegen Oranje: "Dat gevoel had je nooit"

Duitsland likt de wonden na de 2-4 nederlaag in eigen huis tegen het Nederlands elftal.

Die Mannschaft kwam in Hamburg nog wel op voorsprong door een doelpunt van Serge Gnabry, maar stortte in de tweede helft volledig in en stapte uiteindelijk ontgoocheld van het veld. Joachim Löw, Gnabry en Niklas Süle zoeken na afloop naar verklaringen voor het verlies.

Hoewel Duitsland bij rust nog wel met 1-0 leidde, is het drietal het erover eens dat het spel eigenlijk geen moment goed was. "We leidden weliswaar met 1-0, maar je had eigenlijk nooit het gevoel dat we de controle over de wedstrijd hadden", analyseert Löw voor de Duitse televisie. De bondscoach vond Duitsland onder zijn niveau spelen. "We leden te veel balverlies."

"In de eerste helft liepen we te ver naar achteren. Nederland zette ons onder druk en we slaagden er simpelweg niet in om ons onder die druk uit te spelen. We grepen naar de lange bal. Dat was niet het spel dat we wilden spelen", laat de oefenmeester teleurgesteld optekenen.

"We hebben Nederland helaas terug laten komen in de wedstrijd", wordt Löw aangevuld door Gnabry. "We hebben simpelweg te veel doelpunten geïncasseerd."

Süle is hard in zijn oordeel. "We speelden in de eerste helft al niet goed en hadden nauwelijks balbezit. Het mag ons niet gebeuren dat we zo weinig de bal hebben. Dat is iets wat we moeten analyseren en verbeteren. Het was een zeer zwakke wedstrijd van onze kant", vertelt de centrumverdediger van .