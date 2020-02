Driessen ziet uitdaging voor Ten Hag: "De oorzaak daarvoor ligt bij miskopen"

Ajax wist de topper tegen PSV zondagmiddag weliswaar met 1-0 te winnen.

De club zag echter ook de toch al volle ziekenboeg met het uitvallen van Quincy Promes, Joël Veltman en Ryan Babel verder volstromen. Valentijn Driessen stelt in zijn column in De Telegraaf dat de huidige situatie een uitdaging biedt voor trainer Erik ten Hag.

"Jonge jongens als Carel Eiting, Ryan Gravenberch, Lassina Traoré zijn grote talenten en hebben voldoende vlieguren bij Jong gemaakt om te ruiken aan het eerste elftal. Alleen wordt het een probleem als Ajax structureel van hen afhankelijk wordt."

"Die situatie dreigt. De oorzaak daarvoor ligt bij slecht renderende aankopen of beter miskopen zoals Edson Alvarez en Razvan Marin en 'oudjes' die het onvoldoende kunnen bijbenen als Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong", stelt Driessen.

Het zware programma, met onder meer de uitwedstrijd tegen in de TOTO en het tweeluik met in de , vragen volgens hem het 'uiterste' van het spelersmanagement van Ten Hag.

Ten Hag ziet zelf de overvolle speelkalender als belangrijkste oorzaak voor de vele blessures. "Omdat dit een gegeven is mag niemand bij Ajax daarover zeuren. Als grootste en rijkste club had Ajax daar dan juist op moeten inspelen in januari", stelt de journalist.

Hij vraagt zich af of de medische staf iets te verwijten valt. "Neres staat wel erg lang buitenspel en voor Promes is niet het juiste revalidatietraject gekozen, want hoe kan hij anders tweemaal een spierblessure oplopen in twee maanden tijd met tussendoor een winterstop."

"Extra alertheid is geboden aangaande Ziyech, Blind en de anderen. Ten Hag kondigde 'research' aan naar de blessuregolf. Tegelijkertijd moet hij scherp zijn op overbelasting van zijn talenten. Weliswaar bleven ze voetballend gemakkelijk overeind tegen , drie van zulke zware wedstrijden in de week is te veel van het goede."

"Eiting en Gravenberch kunnen Ajax nog niet dragen", concludeert Driessen, die na de topper overigens net zo kritisch is op PSV. Hij zag dat het de Eindhovenaren ontbeerde aan 'initiatief, aan leiderschap, aan vertrouwen, aan ideeën, aan stootkracht, aan lef, aan overtuiging en aan teamgeest'.

"Zo acterend, met elf bv-tjes, blijft het voorlopig crisis bij de Eindhovenaren."