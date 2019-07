Driessen twijfelt: "Is hij dan de grote internationale versterking van Ajax?"

Valentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan heeft gedaan om circa zestien miljoen euro neer te leggen voor Quincy Promes.

De chef sport van De Telegraaf twijfelt tegenover FOX Sports vooral aan de toegevoegde waarde van de aanvaller op het internationale podium. "Ik vraag me af wat hij internationaal gaat brengen. Nationaal is het natuurlijk wel aardig, maar internationaal?"

Driessen verwijst naar de prestaties van Promes in de finaleronde van de , waarin Portugal er met de toernooiwinst vandoor ging. De Ajax-aanwinst bereikte met Oranje weliswaar de finale, maar kon over het algemeen geen potten breken. "Promes komt er bij het bijna niet aan te pas. Is hij dan de grote internationale versterking? Dat vraag ik me ook af."



Promes krijgt een betere beoordeling van Kees Jansma, die juist van mening is dat de miljoenenaankoop goed past in de huidige selectie van Ajax. "Het is gewoon een goede aankoop, maar kijk eens even naar de aanvallers die Ajax heeft. Hoeveel dat er zijn. Dan moet je keuzes maken en dit soort jongens zit niet graag op de bank, zeker niet in Nederland", stelt de ervaren journalist.



Jansma ziet echter ook gevaren voor trainer Erik ten Hag wat betreft het aantrekken van Promes. "En dan kan een te veel aan spelers wel eens een nadeel zijn. Dus als een serieus bod zou doen op David Neres, zou hij wel eens kunnen gaan." Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde tegenover Voetbal International dat er bij Ajax een bod is binnengekomen voor Neres. "Volgende week gaan we met zijn begeleiding om de tafel. Voor David is één club concreet, met een bod."