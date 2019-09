Driessen: "Malen kan zijn naam als topspits definitief vestigen tegen Ajax"

Donyell Malen kwam afgelopen zaterdag in de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse maar liefst vijf keer tot scoren.

Valentijn Driessen maakt bij de prestatie van de twintigjarige spits van een kleine kanttekening, door te wijzen op het niveau van de verdedigers in de . De journalist van De Telegraaf voorspelt dat komende zondag, als de thuiswedstrijd tegen op het programma staat, een 'proef van bekwaamheid' wacht.

"Opnieuw is gebleken dat de Eredivisie een koninkrijk is voor spitsen van welk niveau ook. Nergens zoveel zwemmende verdedigers als in Nederland", zo wijst Driessen in zijn column in De Telegraaf ook richting Reza Ghoochannejhad, die namens vier keer scoorde tegen .

Overigens zegt dit volgens hem niks over de kwaliteiten van Malen. "Als spits bezit Malen ontegenzeggelijk veel kwaliteiten en er zit nog veel meer in het vat. De potentie spat ervan af. Alleen aan zijn beperkte fysiek zitten grenzen. Toch hoeft dat geen beletsel te zijn in de verdere ontwikkeling van de spits Malen", aldus Driessen.

"Zie hoe de kleine Sergio 'Kun' Agüero de kapstok is van het wervelende ", gaat de journalist verder. Hij stelt dat de topper tegen Ajax een 'proef van bekwaamheid' vormt voor Malen, daar Luuk de Jong in de vorige editie in Eindhoven een cruciale rol had met zijn 'kracht, kopspel en ongekende arbeidsethos'.

"Nu moet Malen die rol overnemen door bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van zijn snelheid. Met snelheid heeft de huidige Ajax-defensie veel moeite", signaleert Driessen, die zag dat de defensie van Ajax het tegen sc uitermate moeilijk had met Mitchell van Bergen.

Lees beneden verder

"Alleen ontbreekt bij hem het eindschot. Malen bezit die kwaliteit wel. Vandaar kan hij tegen de kampioen en halvefinalist van de zijn naam als topspits definitief vestigen", vervolgt Driessen zijn relaas.

"Die vijf doelpunten tegen zijn leuk - illustere voorgangers van Malen als Romario, Ronaldo en Ruud van Nistelrooy is dat aantal nooit gelukt maar zijn slechts het bewijs van het pupillenniveau van verdedigen in de Eredivisie."

"Ajax op de knieën dwingen telt pas echt als bevestiging van Malens kwaliteiten. Dan mag hij als spits werkelijk aspiraties koesteren richting de Europese top."