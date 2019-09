Driessen: "Indirect is het een boetedoening, een schuldbekentenis van de KNVB"

De KNVB publiceerde in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland een filmpje op social media, waarin werd gesproken van the New Wave.

Valentijn Driessen is van mening dat de voetbalbond indirect een schuldbekentenis doet door een nieuwe bloeiperiode aan te kondigen, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf .

"Indirect is de opsomming een boetedoening, een schuldbekentenis van de KNVB. Tijdens een korte rimpelloze periode zonder grote 'wave' - Oranje miste het EK 2016 en WK 2018 - raakte iedereen bij de voetbalbond in totale paniek met (voormalig) directeuren als Bert van Oostveen, Hans van Breukelen, Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma voorop", schrijft Driessen.

Hij haalt het rapport 'Winnaars van Morgen' aan, opgesteld door Jelle Goes met input van 'wetenschappers zonder voetbalachtergrond'. De leiding van de KNVB keek richting IJsland, Duitsland, België, Frankrijk en Kroatië, terwijl Thomas Tuchel en Roger Schmidt werden genoemd als bondscoach.

"Overigens was amateurdirecteur Jan Dirk van der Zee nog het meest van het paadje. Afkomstig uit de detailhandel, verloor hij het grote plaatje volledig uit het oog en gooide hij het jeugdvoetbal onnodig op de schop", merkt Driessen op.

Hij stelt dat niemand geloofde in een golfbeweging. "Waar inmiddels massaal achteraan wordt gerend en een filmpje van geproduceerd is. Trouwens, bondscoach Ronald Koeman ging in z'n eerste maanden ook mee in doemdenken en koos voor het on-Nederlandse 5-3-2-systeem en verloochende de Nederlandse voetbalcultuur. Totdat Frenkie de Jong op zijn pad kwam en Koeman tijdig op zijn schreden terugkeerde."

Driessen haalt de documentaire 'De Staat van Oranje' van de NOS, waarin 'de crisis door een stel pseudo voetbalwetenschappers wordt ontleed met Duitsland als voorbeeld', aan. "Het 'wij zijn niets' en 'weg met ons' druipt van de vier afleveringen af", ziet de journalist van De Telegraaf .

Driessen stelt dat Oranje en de KNVB nu omarmd worden door de 'NOS-octopus'. "Maar het belangrijkste: nergens worden zulke goede voetballers opgeleid als door Nederlandse clubs. Alleen wordt soms wat geduld gevraagd om het talent te laten rijpen."