Driessen haalt keihard uit naar KNVB: "Wat een minachting"

De KNVB besloot om bij Oranje geen minuut stilte te houden voor de slachtoffers in Utrecht. Columnist Valentijn Driessen snapt er helemaal niets van.

De voetbalbond stelde zich te houden aan de geldende protocollen: alleen als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen of als een icoon uit de voetbalwereld overlijdt, wordt er tijdens interlands een minuut stilte ingelast en/of met rouwbanden gespeeld.

In zijn column voor De Telegraaf stelt Driessen dat de KNVB zich verschuilt achter een zelf opgesteld protocol. "Bondsvoorzitter Michael van Praag is te druk om 'zijn' vrouwelijke leden van de KNVB, die op het Forum van Democratie hebben gestemd, op Twitter weg te zetten als domme ganzen", doelt de chef voetbal van de krant op een tweetvan donderdagochtend. "Terwijl de directeuren betaald voetbal en amateurvoetbal Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee zich in Zeist verstoppen onder de spreekwoordelijke middenstip van Nederland en achter het woord 'protocol'. Of een protocol volstaat voor een terroristische aanslag."



Driessen spreekt van 'minachting' voor de gevolgen van de schietpartij in Utrecht, waarbij drie mensen om het leven kwamen. "En zeker ook: wat een minachting voor al die anonieme KNVB-leden en -vrijwilligers in het hele land. Een van de betreurde slachtoffers van de aanslag is nota bene KNVB-lid", benadrukt Driessen. Rinke Terpstra, trainer van de Utrechtse club Desto, overleefde de schietpartij niet. "Hij voetbalde, evenals zijn dochter en twee zonen. En hij trainde twee jeugdteams. Een betoon van diepe rouw bij Nederland-Wit-Rusland en jeugdinterlands zou het enige juiste signaal zijn geweest naar al die anonieme leden en vrijwilligers."



"Juist die leden en vrijwilligers zorgen ervoor dat elke week zo veel liefhebbers plezier aan het voetbal beleven. Maar de bestuurders op het pluche voelen zich boven alles en iedereen verheven. Hun protocol is heilig, terwijl het protocol er juist is om van af te wijken", schrijft Driessen bovendien. "De apathie bij de KNVB met de inhoudsloze K van Koninklijk gooit dit te grabbel. Je gunt Oranje, maar vooral KNVB-leden en -vrijwilligers betrokken, flexibele bestuurders en leiders in plaats van de huidige hardvochtige, starre regeltjesfetisjisten."