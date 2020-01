Driessen fel: "Onverantwoord om toekomst alleen in zijn handen te laten"

PSV speelde zondag opnieuw gelijk tegen FC Twente, maar de sportieve prestaties werden na de wedstrijd overschaduwd door een aantal andere zaken.

Steven Bergwijn ontbrak tegen de Tukkers omdat hij graag een transfer wil maken naar , terwijl ontevreden supporters 's avonds de hoofdingang van het Philips Stadion bestormden.

Valentijn Driessen signaleert dat zonder Bergwijn en de geblesseerde Donyell Malen inmiddels als een 'middenmoter' rond strompelt en wijst vooral naar technisch manager John de Jong als de schuldige.

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is De Jong een technisch directeur zonder ervaring, die een onevenwichtige selectie samen heeft gesteld en bovendien achter het ontslag van trainer Mark van Bommel zat.

"Maar hij zit tevens achter de ondoordachte opvolging door Ernest Faber, zette opnieuw een onervaren assistententeam neer bij het eerste elftal en lukt het vooralsnog niet om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien terwijl Bergwijn als beste speler op het punt staat te vertrekken", schrijft Driessen maandag in zijn column in de ochtendkrant.

Hoewel er op Van Bommel ook 'genoeg aan te merken viel', laat het spel onder Faber volgens Driessen zien dat het niet alleen aan de trainer lag: "Als rookie had hij geen stront in de ogen toen hij veel 'zomerversterkingen' passeerde."

"Bruma, Baumgartl en Boscagli vallen ook bij Faber door de mand." Driessen vindt daarom dat de Eindhovenaren nu in moeten grijpen: "Het zou onverantwoord zijn van PSV om de technische toekomst van de club alleen in handen te laten van De Jong."

De technisch manager ziet zich nu geconfronteerd met de vertrekwens van Bergwijn en een transfer van de Oranje-international lijkt slechts een kwestie van tijd. Driessen vraagt zich af welke ambitie PSV toont door mee te werken aan een vertrek van 'een van z'n drie pareltjes'.

"Het maakt duidelijk dat PSV geld nodig heeft. De verkoop levert exclusief bonussen een recordbedrag van dertig miljoen euro op. Na een geslaagd EK met Oranje had dat meer kunnen zijn, maar die gok neemt PSV niet."

De journalist stelt dat Bergwijn is afgeknapt op de gang van zaken bij PSV en zijn 'middelmatige ploeggenoten' aldaar: "En hij is ervan overtuigd dat Tottenham Hotspur een noodzakelijke impuls aan zijn carrière kan geven."

"Carrièretechnisch is de keus voor de Londense subtopper uitstekend. Bergwijn is nog lang geen grote meneer in het internationale voetbal, maar bij Spurs kan hij die stap in relatieve rust maken."