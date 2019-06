Driessen: "Dat is een van de redenen waarom Van de Beek openstaat voor Real"

De Telegraaf wist donderdagochtend te melden dat Real Madrid zich bij Ajax heeft gemeld voor Donny van de Beek.

Valentijn Driessen vertelt tegenover Telegraaf TV dat de interesse van de Koninklijke 'heel concreet' is. Volgens de journalist staat een club als te 'springen voor een diepgaande en scorende middenvelder als Van de Beek'.

"Het is heel concreet, anders bellen ze hem niet. Het ligt eigenlijk aan Paul Pogba, voor wie 160 miljoen euro wil hebben. Dat vindt Real Madrid te gortig, waardoor ze Van de Beek willen hebben. Hij is het eerste alternatief en daarom oriënteert Real zich bij voor de vraagprijs. Eigenlijk wil Real Madrid zowel Pogba als Van de Beek halen, maar ze hebben al gigantisch veel uitgegeven", zegt Driessen. Real Madrid spendeerde reeds ruim driehonderd miljoen euro aan Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Éder Militão en Rodrygo.



Driessen beaamt dat Van de Beek zich exceptioneel heeft ontwikkeld bij Ajax. "Ik denk dat heel Ajax zich achter de oren gekrabd heeft. Als je Van de Beek laat vertrekken, laat je al het Ajax-goed de deur uit lopen. De vertrekkende spelers zijn allemaal jongens die in de jeugd hebben gespeeld, dus dan blijven er heel weinig jongens met een Ajax-achtergrond over", stelt de journalist van De Telegraaf . Van de Beek ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2022 en is volgens Driessen in beeld geweest voor contractverlenging.



"Hij zou eigenlijk contractverlenging krijgen, maar dat is in de afgelopen anderhalf jaar niet gebeurd. Dat is een van de redenen waarom Van de Beek ervoor openstaat. Er is vanuit Ajax weinig beweging geweest, ondanks dat die jongen een heel goed jaar heeft gedraaid", aldus Driessen, die stelt dat Ajax dacht dat het contract van Van de Beek ook later nog opengebroken zou kunnen worden. "Clubs als Real Madrid staan te springen om diepgaande, scorende middenvelders, want die zijn er niet veel."