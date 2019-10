Driessen: "Begrijpelijk dat de Belgen op die bagagedrager willen zitten"

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zei afgelopen week dat er binnen drie jaar een BeNeLiga kan komen.

Valentijn Driessen merkt in zijn column in De Telegraaf op dat deze discussie eens in de zoveel tijd oplaait en dat vooral 'onze zuiderburen' er de mond vol van hebben, om hun topclubs 'aansluiting te laten krijgen op sportief, financieel en commercieel gebied' met de grote Europese competities.

Driessen benadrukt dat Verhaeghe veel te hard van stapel is gelopen met zijn uitspraken in Le Monde. Nederlandse en Belgische clubs met de KNVB, KBVB, ECV en Belgische Liga krijgen vrijdag in Eindhoven een presentatie over de haalbaarheid van de BeNeLiga.

Driessen acht het logisch dat een grotere markt meer geld oplevert. "Alleen is het rekensommetje niet zo simpel dat één plus één twee is. Wie bij zo'n competitie het sentiment niet meeneemt en zich louter richt op zakelijke afwegingen, maakt een misrekening', stelt Driessen, die wijst op de 'achterblijvers'.

"Twee voorname slachtoffers volgens de huidige ranglijst in beide landen zijn en ", aldus de journalist. Driessen benadrukt daarnaast dat de UEFA geen heil ziet in een BeNeLiga, terwijl de Nederlandse clubs off the record volgens hem ook niet bijzonder enthousiast zijn.

Hij constateert dat algemeen directeur Edwin van der Sar met de 'wereld wil veroveren'. "Ook zet de punt op de horizon veel verder dan België. Toon Gerbrands verkondigde bij zijn contractverlenging als directeur vorige week dat hij met PSV bij de beste 32 clubs van Europa wil horen."

"Met geen woord sprak hij over de BeNeLiga als heilige graal, zoals zijn collega van . Het is het verschil in groot denken en klein denken. De Nederlandse clubs en de hebben zo'n rijke historie, zijn zulke sterke merken dat zij België helemaal niet nodig hebben om te groeien."

"Begrijpelijk dat de Belgen op die bagagedrager willen zitten, maar zij zullen alleen maar tot last zijn bij de ontwikkeling van de Nederlandse topclubs en de Eredivisie. Het Nederlands topvoetbal is op alle fronten veel verder dan het Belgische", vervolgt Driessen.

Hij beaamt wel dat Nederland op de ranglijsten van de FIFA en de UEFA nog een achterstand heeft. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat de Nederlanders de Belgen ook op dat vlak hun hielen laten zien."