Driessen: "Barcelona wilde hem huren, maar daar is Ajax voor gaan liggen"

In de zoektocht naar een tijdelijke vervanger voor de geblesseerde Luis Suárez heeft Barcelona aangeklopt bij Marc Overmars.

De Catalanen wilden aanvoerder Dusan Tadic huren van , maar de directeur voetbalzaken weigerde medewerking te verlenen.

Volgens Valentijn Driessen is Tadic teleurgesteld, omdat hij graag de overstap naar het Camp Nou had gemaakt.

Overmars liet begin januari al weten dat hij deze transferperiode geen basisspelers zou laten gaan. Toen zich bij hem meldde, was het antwoord dan ook duidelijk.

"Barcelona wilde hem huren, maar daar is Ajax voor gaan liggen", aldus de chef voetbal van De Telegraaf bij Veronica Inside. "Ze missen Ziyech, Neres en Blind al. Dat zou te veel van het goede zijn."

"Tadic had dolgraag gewild, dat is duidelijk. Wanneer komt een 31-jarige nou bij Barcelona terecht? Die komen in de zomer niet terug hoor voor hem", aldus Driessen over de aanvoerder van Ajax.

De Servische spits annex buitenspeler tekende afgelopen zomer nog een langdurig contract bij Ajax, waarmee hij ook na zijn loopbaan als voetballer aan de club is verbonden.

Barcelona zocht de laatste dagen hard naar een extra aanvaller. Op de slotdag van de transfermarkt werd Francisco Trincão in huis gehaald.

De club betaalt 31 miljoen euro voor de spits die overkomt van SC Braga. De twintigjarige spits tekent tot medio 2025 en zijn ontsnappingsclausule is bepaald op vijfhonderd miljoen euro.