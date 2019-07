Driessen: "75 miljoen is uitstekend, dat is het onderste uit de kan halen"

Matthijs de Ligt zette dinsdagavond voet op Italiaanse bodem om zijn transfer naar Juventus af te ronden.

Het betekent dat la Vecchia Signora er na lange onderhandelingen is uitgekomen met , dat volgens Valentijn Driessen 75 miljoen euro overhoudt aan de negentienjarige verdediger. De journalist van De Telegraaf stelt dat directeur voetbalzaken Marc Overmars het 'onderste uit de kan' gehaald heeft.

"De afspraak was zeventig plus vijf miljoen in bonussen, maar er moest wat op papier komen. Er moesten bankgaranties komen, want zo betrouwbaar is voor Ajax kennelijk nog niet. Dat staat nu goed op papier, terwijl dat aanvankelijk niet het geval was. Daardoor heeft het nog zolang geduurd voordat hij kon afreizen", stelt Driessen. Ajax en De Ligt zouden een jaar geleden hebben afgesproken dat hij voor een bedrag van vijftig miljoen kon vertrekken, maar beide partijen interpreteerden deze afspraak volgens Driessen op een andere manier.



"Ajax had zoiets van: we hebben dat vorig seizoen gezegd en dat was op dat moment. De Ligt had het idee dat het bedrag vaststond, ongeacht in welke zomer hij wilde vertrekken. 75 miljoen is echt uitstekend, dat is het onderste uit de kan halen. Het is een harde wereld, daarin moet iedereen vechten voor zijn eigen poen", concludeert de journalist van De Telegraaf . Hij vindt het niet terecht dat De Ligt, voor wie ook onder meer Paris Saint-Germain en in de markt waren, in de afgelopen weken is neergezet als geldwolf.



"Het is een jongetje die met een coltrui midden in de zomer in Turijn uitstapt. Hoe gewoon kan je zijn? Geen fanfare erachter. Hij heeft zich gewoon bij Ajax gemeld en direct laten weten dat er geen arbitragezaak komt, wat er ook zou gebeuren. Uiteindelijk hadden beide clubs de verplichting richting De Ligt om eruit te komen", zegt Driessen. Volgens hem wilde de 'buitenwacht' dat De Ligt naar Barcelona zou gaan. "Maar daar ging hij minder verdienen. Barcelona wordt als een soort heilige graal gezien en dat is vanuit Nederlands oogpunt wel te begrijpen, maar Juventus is een geweldig grote club. Wat gebeurt er bij Barcelona als Lionel Messi wegvalt? We zien nu af en toe wedstrijden dat hij er niet bij is, dan is het niet om aan te zien."



Ondertussen heeft Ajax met Edson Álvarez van Club América de opvolger van De Ligt al zo goed als zeker binnen. 'Het is 95 procent zeker dat hij naar Ajax komt. De clubs zijn eruit en de speler is er ook uit, want hij komt niet voor niets naar Nederland. Hij weet wat hij ongeveer kan gaan verdienen, dat weten zijn managers ook. Bij Club América had hij een gelimiteerde transfersom van vijftien miljoen, dat kan Ajax gerust neerleggen. is bij hem geweest en had het al geprobeerd, dan speel je in de Premier League. Dat is allemaal leuk en aardig, maar bij Ajax kan je je ook Europees laten zien."