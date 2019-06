Dries Mertens gaf lucratieve transfer op vanwege bezwaren van zijn vrouw

Het had niet veel gescheeld of Dries Mertens had een contract ondertekend in China.

De aanvaller van kon een lucratieve verbintenis ondertekenen in Azië, maar werd door zijn vrouw Katrin Kerkhofs op andere gedachten gebracht. "Ik kan me niet voorstellen dat we gelukkig zouden zijn in China", aldus Kerkhofs in het Belgische weekblad Humo .

De 32-jarige Mertens heeft nog een eenjarig contract bij Napoli. "Als het einde van een voetbalcarrière nadert, gaan zulke clubs de ronde doen", doelt Kerkhofs op het aanlokkelijke aanbod uit China. De Belgische programmamaakster bracht Mertens op andere gedachten. "Ik snap dat het verleidelijk is, maar ik denk dat het dingen zou kunnen verpesten."



Mertens wilde op het aanbod ingaan, om zijn financiële toekomst veilig te stellen. "Dries zegt: 'We moeten een of twee jaar opofferen, maar daarna zullen onze kleinkinderen financieel onafhankelijk zijn'", vertelt de vrouw van Mertens. "Waarop ik antwoord: 'En dan? Dan hoeven de kleinkinderen niet te werken?' En een of twee jaar opofferen is ook niet niks."



Ook een vertrek naar Saudi-Arabië ziet Kerkhofs absoluut niet zitten. "Als we naar Saudi-Arabië zouden gaan, een land waar ik sowieso al ethische bezwaren tegen heb, zou ik rechtstreeks de gevangenis invliegen", verwacht de Vlaamse. "Ik zou nietsvermoedend uitgaan met blote schouders en een cocktail: zo ben ik echt. Ik zou tegen dat soort clubs willen zeggen: blijf weg met je hoge aanbiedingen."