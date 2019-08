Dries Mertens baart opzien met 'flagrante duik' en zorgt voor ophef in Italië

Dries Mertens was afgelopen weekend het gesprek van de dag in Italië.

De aanvaller speelde een dubieuze hoofdrol in de 3-4 overwinning van tegen door vlak voor de rust een penalty te versieren. De Belg kreeg na afloop bakken kritiek te verwerken. Vincenzo Montella, trainer van Fiorentina, was woest over de gang van zaken.

"Jullie moeten mij eens uitleggen waarom het penalty was bij Mertens", wordt Montella geciteerd door Het Laatste Nieuws . "Dat was een zuivere schwalbe en niemand die iets zei. De scheidsrechter vond het een overtreding, maar er is toch een VAR? Waarom gebruikt hij die dan niet? Als er geen VAR zou zijn, dan zou ik bepaalde fouten kunnen begrijpen. Maar als de scheidsrechter geholpen kan worden door de technologie, dan zijn er geen excuses."

Ook de Italiaanse media waren kritisch op zowel Mertens als de arbitrage onder leiding van scheidsrechter Davide Massa. "Scheidsrechter Massa en vooral VAR Valeri namen simpelweg een verkeerde beslissing. Het contact tussen Mertens en Gaetano Castrovilli wordt uitgelokt door de Belgische spits, die gewoon uitpakt met een flagrante duik", aldus La Gazzetta dello Sport .

"Massa maakt in de eerste plaats de fout door Napoli een penalty te geven, maar het grootste probleem is dat de VAR het niet nodig vond om in te grijpen. Hij had deze puinhoop kunnen voorkomen, maar deed dat niet. Mertens had geel verdiend voor een duik, geen strafschop", aldus de roze sportkrant. Ook Sky Italia wijst met de beschuldigende vinger naar de VAR.

"De speler van Napoli zocht zelf het contact, maar kreeg dus wel een strafschop. De VAR had Massa naar het scherm moeten roepen. Misschien beschikte Valeri niet over de juiste beelden en ging hij uiteindelijk akkoord met het oordeel van Massa, die het van dichtbij zag en resoluut naar de stip wees. Maar dat was een foute beslissing."