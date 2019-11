Drie uitblinkers bij Oranje: "Ik vind dat hij veel kritiek krijgt"

Oranje plaatste zich zaterdagavond voor het EK van 2020 met een 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland.

Gerald Vanenburg geeft als rapporteur voor De Telegraaf beoordelingen aan het en zag drie uitblinkers. Matthijs de Ligt, Davy Pröpper en Quincy Promes krijgen allemaal een 7,5 van de oud-international.

"Gelet op de problemen die hij de laatste maanden heeft gehad, heeft hij het als verdediger nu goed gedaan. Hij had een paar keer een fantastische wisselpass waarmee hij Promes bereikte. Daar kwam dan meteen gevaar uit", zegt Vanenburg in De Telegraaf over de verdediger van . Hij zag dat De Ligt in de eerste helft bijna andermaal een bal op zijn hand kreeg. "Gelukkig werd dat dit keer geen 'hands-momentje'. Dat zou heel triest zijn geweest."

Pröpper kwam al in de eerste helft als vervanger van Marten de Roon binnen de lijnen. "Je zag meteen dat er een verandering in het spel van Nederland kwam met Davy op het middenveld. Hij is erg balvast, wil de bal ook vaak hebben en er ontstond meer variatie. Davy speelt ook bijna alles vooruit", stelt de oud-international. Promes wordt bestempeld als de 'meest actieve' aanvaller van Oranje in Noord-Ierland.

"Ik vind dat hij veel kritiek krijgt, maar daar gaat hij heel positief mee om. Hij is een van de spelers die het vermogen hebben om het verschil te maken. Hij komt uit een goede periode bij en zelfs als hij in een fase niet goed speelt, gaat er toch dreiging van hem uit. Hij is een speler die loert op momenten. Je weet als verdediger nooit wanneer hij toeslaat", concludeert Vanenburg. Zijn laagste beoordelingen gaan naar Jasper Cillessen, Daley Blind, Joël Veltman en De Roon, die allen een 6,5 krijgen.

Desondanks is Vanenburg van mening dat het de verdienste van Cillessen was dat Steven Davis in de eerste helft een strafschop hoog over schoot. "Hij loopt toch nog een keer naar de penaltystip en op zijn manier probeert hij Davis te bespelen. Hij heeft inmiddels een hoop ervaring", aldus Vanenburg, die bondscoach Ronald Koeman overigens een 7,5 geeft. "De manier waarop Koeman zijn team liet spelen, vond ik vrij logisch. De wissels deed hij ook op het goede moment."