Drie thuiswedstrijden op EK lonken voor Oranje na Roemeense zeperd

De nederlaag die Roemenië vrijdagavond leed tegen Zweden (0-2), is goed nieuws voor het Nederlands elftal.

Als Oranje er zaterdag of dinsdag in slaagt om zich te plaatsen voor het EK, dan werkt de ploeg van Ronald Koeman alle groepswedstrijden af in de Johan Cruijff ArenA. Het is nog de vraag of Roemenië een van de tegenstanders wordt van Oranje op het EK.

De UEFA heeft besloten dat alle wedstrijden in Groep C worden afgewerkt in Amsterdam en Boekarest. Om die reden zouden Oranje en Roemenië automatisch worden ingedeeld in die poule, als ze zich weten te plaatsen.

Oranje heeft zaterdag aan een punt voldoende om daarvoor te zorgen. Roemenië liep echter definitief de tweede plek mis en kan alleen nog via de play-offs van de naar het EK.

Als beide landen zich direct hadden geplaatst, moest geloot worden welk land in de onderlinge wedstrijd het thuisvoordeel zou krijgen. Nu zal dat Nederland zijn, mits de ploeg van Koeman zich wel direct weet te plaatsen voor het EK.

Als dat zaterdag niet lukt tegen Noord-Ierland, dan krijgt Oranje dinsdag een nieuwe kans tegen Estland. Met vijftien punten uit zes wedstrijden gaat Oranje aan de leiding in de kwalificatiegroep.