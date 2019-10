Drie Oranje Leeuwinnen maken kans op Ballon d'Or Féminin

Het Franse tijdschrift France Football heeft maandagavond de twintig kanshebbers op de Ballon d'Or Féminin bekendgemaakt.

Onder anderen Vivianne Miedema, Lieke Martens en Sari van Veenendaal maken kans op de prestigieuze prijs. De winnares van de Ballon d'Or van 2019, die op maandag 2 december wordt uitgereikt in Parijs, zal Ada Hegerberg, de eerste winnares van deze trofee, aflossen.

In de top twintig bevinden zich vooral veel speelsters van CL-winnaar , dat in Frankrijk ook beslag legde op de landstitel en de beker. Wereldkampioen Verenigde Staten is vanzelfsprekend ook goed vertegenwoordigd.

De twintig genomineerden:

Sam Kerr (Chicago Red Stars/Australië)

Ellen White (Man City/Engeland)

Nilla Fischer (Linkopings/Zweden)

Amandine Henry (Lyon/Frankrijk)

Lucy Bronze (Lyon/Engeland)

Sarah Bouhaddi (Lyon/Frankrijk)

Pernille Harder (Wolfsburg/Denemarken)

Dzsenifer Marozsan (Lyon/Duitsland)

Vivianne Miedema ( /Nederland)

Alex Morgan (Orlando Pride/Verenigde Staten)

Rose Lavelle (Washington Spirit/Verenigde Staten)

Lieke Martens ( /Nederland)

Megan Rapinoe (Reign FC/Verenigde Staten)

Wendie Renard (Lyon/Frankrijk)

Sari van Veenendaal (Atletico Madrid/Nederland)

Kosovare Asllani (CD Tacon/Zweden)

Sofia Jakobsson (CD Tacon/Zweden)

Tobin Heath (Portland Thorns/Verenigde Staten)

Ada Hegberg (Lyon/Noorwegen)

Marta (Orlando Pride/Brazilië)