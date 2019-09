Drie Nederlanders in voorselectie van 55 man voor Wereldelftal van het Jaar

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong maken kans om te worden gekozen in het FIFPro Wereldelftal van 2019.

De internationale spelersorganisatie FIFPRo laat de voetballers bepalen wie op elke positie de beste speler van het afgelopen voetbaljaar was. Meer dan 23000 spelers hebben via een poll hun stem uitgebracht; 55 spelers maken nog kans om in het wereldelftal te worden gekozen.

Uiteraard ontbreekt Van Dijk niet op de shortlist. De verdedifer werd eerder al gekozen tot UEFA-voetballer van het jaar en Speler van het Jaar in de Premier League. De Ligt bereikte met de halve finale van de en ontving onlangs de Gouden Schoen voor beste speler van de .

Net als De Ligt duurde het ongekende en onverwachte Champions League-avontuur van De Jong tot en met de halve finale. Met Nederland haalde hij de finale van de . Door de UEFA werd hij voor prestaties tijdens deze toernooien onlangs onderscheiden met de titel tot beste middenvelder van het jaar.

De volledige lijst:

Doel:

Alisson Becker (Brazil, FC)

David De Gea (Spain, )

Ederson Moraes (Brazil, )

Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (Germany, FC )

Verdediging:

Jordi Alba (Spain, FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (England, Liverpool FC)

Daniel Alves (Brazil, Paris Saint-Germain/ )

Joao Cancelo (Portugal, /Manchester City)

Daniel Carvajal (Spain, )

Giorgio Chiellini (Italy, Juventus)

Virgil van Dijk (The Netherlands, Liverpool FC)

Diego Godin (Uruguay, Atletico/ )

Joshua Kimmich (Germany, Bayern Munich)

Kalidou Koulibaly (Senegal, SSC )

Aymeric Laporte (France, Manchester City)

Matthijs de Ligt (The Netherlands, Ajax/ Juventus)

Gerard Pique (Spain, FC Barcelona)

Sergio Ramos (Spain, Real Madrid)

Andrew Robertson (Scotland, Liverpool FC)

Alex Sandro (Brazil, Juventus)

Thiago Silva (Brazil, Paris Saint-Germain)

Raphael Varane (France, Real Madrid)

Marcelo Vieira (Brazil, Real Madrid)

Kyle Walker (England, Manchester City)

Middenveld:

Sergio Busquets (Spain, FC Barcelona)

Casemiro (Brazil, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgium, Manchester City)

Christian Eriksen (Denmark, )

Frenkie de Jong (The Netherlands, Ajax/FC Barcelona)

Eden Hazard (Belgium, /Real Madrid)

N'Golo Kante (France, Chelsea)

Toni Kroos (Germany, Real Madrid)

Arthur Melo (Brazil, FC Barcelona)

Luka Modric (Croatia, Real Madrid)

Paul Pogba (France, Manchester United)

Ivan Rakitic (Croatia, FC Barcelona)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Dusan Tadic (Serbia, Ajax)

Arturo Vidal (Chile, FC Barcelona)

Aanval:

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City)

Karim Benzema (France, Real Madrid)

Roberto Firmino (Brazil, Liverpool FC)

Antoine Griezmann (France, Atletico/FC Barcelona)

Harry Kane (England, Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Poland, Bayern Munich)

Sadio Mane (Senegal, Liverpool FC)

Kylian Mbappe (France, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)

Neymar Junior (Brazil, Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

Mohamed Salah (Egypt, Liverpool FC)

Heung-Min Son (South-Korea, Tottenham Hotspur)

Raheem Sterling (England, Manchester City)

Luis Suarez (Uruguay, FC Barcelona)