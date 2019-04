Drie keer degraderen in vier seizoenen tijd dreigt: "Geen tijd voor grapjes"

Mikhail Rosheuvel, die het woensdagavond met NAC Breda opneemt tegen Feyenoord, wil nog niet denken aan degradatie uit de Eredivisie.

NAC is momenteel hekkensluiter met vijf punten achterstand op nummer zeventien . "Het is zeker niet leuk, maar wij willen daar op dit moment nog niet aan denken", aldus de aanvaller.



"Wat ik tegen de spelers zeg? Dat, hoe moeilijk het ook is, we toch de lichtpuntjes moeten zien. Tegen (1-1, red.) creëerden we grote kansen. Als je die erin schiet, ziet het er heel anders uit. We moeten er als team voor zorgen dat we rechtstreekse degradatie gaan voorkomen", zegt Rosheuvel, die weet hoe het is om met een club te degraderen uit de , tegenover de NOS.



De aanvaller degradeerde in de afgelopen paar jaar een keer met sc Cambuur en ook met Kerkrade. Rosheuvel is niet de enige speler die met verschillende clubs degradeerde uit de hoogste klasse. Veertien spelers degradeerden vier keer uit de Eredivisie. Twee spelers degradeerden zelfs met vier verschillende clubs, namelijk Koos Waslander en Hans Kraay junior.



"Dit is zeker niet leuk. Het is geen tijd om grapjes te maken. Dat is ongepast, gezien de stand op de ranglijst. We moeten als team rechtstreekse degradatie zien te voorkomen", aldus Rosheuvel, die zich niet bezighoudt met het lijstje van degradanten. "Ik houd me alleen bezig met NAC in de Eredivisie houden. NAC verdient het in de Eredivisie te blijven."