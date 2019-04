'Drie grootmachten gaan concurrentie om David Neres aan met Everton'

David Neres werd onlangs in de Braziliaanse media in verband gebracht met een transfer naar , maar the Toffees zijn naar verluidt niet de enige club met belangstelling voor de aanvaller van . Het Franse Le 10 Sport meldt woensdag dat nog drie andere clubs de verrichtingen van Neres momenteel nauwlettend in de gaten houden: Paris Saint-Germain, en .

De interesse van Dortmund zou het meest concreet zijn. De huidige nummer twee van de Bundsliga had afgelopen zomer al dertig miljoen euro over voor Neres, maar dat bod werd toen door Ajax afgewezen. Neres heeft zich dit seizoen echter uitstekend ontwikkeld en staat nog altijd op het verlanglijstje van die Borussen : inmiddels zou er een Duits bod van veertig miljoen euro op tafel liggen.



De interesse van bestaat volgens Le 10 Sport , maar is nog niet concreet. De Parijzenaren houden de ontwikkeling van de 22-jarige buitenspeler in de gaten, maar hebben zich nog niet officieel gemeld bij Ajax. Datzelfde geldt voor Liverpool, dat met doelman Alisson Becker, middenvelder Fabinho en aanvaller Firmino reeds drie Brazilianen in de selectie heeft.



< Neres lijkt de clubs zodoende voor het uitkiezen te hebben. UOL Esporte meldde vorige week al dat de enkelvoudig international in de serieuze belangstelling van Everton staat. De club van Director of Football Marcel Brands zou inmiddels de gesprekken met Neres’ zaakwaarnemers Giuliano Bertolucci en Kia Joorabchian al hebben opgestart en gaat binnen afzienbare tijd een overtuigend bod neerleggen bij Ajax.