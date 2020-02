Drenthe maakt opvallende carrièreswitch en geeft tipje van de sluier

Royston Drenthe werkt aan een nieuwe loopbaan als acteur.

De 32-jarige oud-prof, tegenwoordig actief bij Kozakken Boys, laat maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dat hij de eerste draaidagen inmiddels achter de rug heeft. "Ik kan nog niet zeggen om welke serie het gaat. Dat is geheim, je weet toch."

Drenthe heeft een roerige voetbalcarrière achter de rug, waardoor de krant tot de conclusie komt dat de voormalig Koning Toto feitelijk consequent de hoofdrol vertolkte in zijn eigen film.

"Het was nooit saai, sowieso", beaamt Drenthe, die in de rubriek Randje Buitenspel ook ingaat op zijn enige interland bij Oranje, een oefenduel met Turkije in 2010.

Drenthe had nog maar net ingecheckt of hij werd naar een kamer geroepen, waar vier rechercheurs op hem wachtten. Ze hadden foto's van dode lichamen meegenomen en vroegen zich af wat Drenthe van enkele liquidaties in Hoek van Holland afwist.

"Nu kan ik er om lachen. Maar dat was toen wel anders. In een telefoongesprek had ik gezegd: Kun je vier van mij naar Hoek brengen? Kennelijk dacht de politie dat ik daarom iets van die liquidaties afwist. Was niet zo."

"Ik doelde met mijn opmerking op mijn kinderen, van wie er een aantal in die plaats woonde", aldus Drenthe, die nadien nooit meer iets heeft gehoord van Justitie.

Daarna kreeg Drenthe ook geen uitnodiging meer voor het . "En toch ben ik er trots op dat ik dat Oranje-shirt heb mogen aantrekken. Kan lang niet iedereen zeggen."

Nu wacht Drenthe mogelijk een carrière als acteur. De oud-speler van onder meer en wil niet prijsgeven wat voor rol hij gaat vertolken. "Ook dat is nog geheim, snap je."

"Laat ik het zo zeggen: de rol moet wel een beetje passen bij wie ik ben. Misschien speelt Royston Drenthe dus wel gewoon Royston Drenthe, broer."