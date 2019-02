Drenthe clashte frontaal met trainer: "What do you mean, 'f**k off', bro?"

Royston Drenthe heeft een turbulente carrière achter zich. Bij Everton kon de huidige speler van Sparta niet goed overweg met David Moyes.

Drenthe kwam via Real Madrid en Hércules in 2011 bij Everton terecht. De vleugelspeler kon daar echter niet altijd door een deur met toenmalig manager Moyes. In april 2012 kwam het tot een confrontatie tussen speler en trainer.



"Samen met mijn eerste maanden bij Hércules was mijn tijd bij Everton de beste periode in mijn loopbaan", stelt Drenthe in gesprek met FourFourTwo. De routinier memoreert echter ook dat hij geen goede klik had met Moyes. Voorafgaand aan de halve finale van de FA Cup tegen Liverpool kwam Drenthe te laat op een teambespreking, tot ergernis van Moyes.



"Ik wachtte buiten tot het einde van de bespreking, terwijl het waarschijnlijk gewoon beter was geweest als ik naar binnen was gegaan en in alle stilte was gaan zitten", vertelt Drenthe. "Toen ik na de tijd toch de kamer in kwam lopen, zei Moyes dat ik op kon donderen. Ik had het moeten accepteren, maar ik zei: What do you mean, 'f**k off', bro? You f**k off."



Nadien kwam het niet meer goed tussen Moyes en Drenthe. "Toen vertrok ik richting Nederland en ben niet meer teruggekeerd. Als ik me meer had aangepast aan Moyes, denk ik dat mezelf een dienst had bewezen, aangezien ik in eerste instantie veel onder hem speelde", aldus Drenthe, die in totaal 27 wedstrijden voor the Toffees heeft gespeeld.