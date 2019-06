Draxler: "Ik heb niet het gevoel dat hij een transfer forceert"

Julian Draxler is benieuwd of Leroy Sané deze zomer Manchester City gaat verruilen voor Bayern München.

Bayern wil zich deze zomer versterken met een vleugelaanvaller, nadat het afscheid heeft genomen van Franck Ribéry en Arjen Robben. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge heeft aangegeven dat Sané zijn interesse moet tonen om het Etihad Stadium te verlaten voordat er een bod wordt uitgebracht.

Goal begrijpt dat City de gesprekken heeft geopend voor een nieuw contract voor de linkspoot, waar zijn huidige verbintenis in de zomer van 2021 afloopt. Paris Saint-Germain-aanvaller Draxler speelde samen met Sané bij en kan zich niet voorstelen dat hij problemen zou veroorzaken voor Josep Guardiola.

"Ik heb niet het gevoel dat hij een transfer forceert, maar in het voetbal kan alles gebeuren", vertelt Draxler in gesprek met Duitse media. "Ik heb hem persoonlijk niet gevraagd of hij gaat of niet, maar er zijn wel wat grappen geweest. Ik heb de afgelopen dagen de hele tijd 'mia san mia' (het clubmotto van Bayern, red.) tegen hem gezegd."

"Wanneer de media een mogelijke transfer van een geweldige speler zoals hij bespreken, ben je nieuwsgierig. Maar je moet hem rust laten en hem niet persoonlijk vragen wat hij gaat doen. Dat zou teveel gevraagd zijn. Ik denk dat hij Bayern enorm zou helpen, zoals elk ander team in de wereld. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren, maar ik denk dat hij gelukkig is bij City en niet per se wil vertrekken."

Draxler neemt het komende zaterdag met Duitsland op tegen Wit-Rusland in de EK-kwalificatie. Hij is nog één interland verwijdert van zijn vijftigste voor die Mannschaft, waar alleen Manuel Neuer meer interlands heeft gespeeld in de huidige selectie.

"We zijn op weg om een volledig nieuw team met een nieuwe hiërachie te bouwen. Het valt nog te bezien wie de verantwoordelijkheid zal nemen. Er zijn veel nieuwe spelers in het team. Met bijna vijftig interlands heb ik een bepaald ervaringsniveau, maar het gaat om te zeggen dat ik de volledige verantwoordelijkheid over zal nemen. Iedereen moet helpen om weer succesvol te zijn, dat geldt ook voor mij."