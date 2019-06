Dramatische reeks Klopp eindelijk ten einde: "Mijn familie lijdt elk jaar weer"

Liverpool legde zaterdagavond ten koste van Tottenham Hotspur beslag op de Champions League.

The Reds zegevierden in de finale dankzij treffers van Mohamed Salah en Divock Origi met 0-2 in Madrid. Voor Jürgen Klopp betekent de -triomf het einde van een reeks van zes achtereenvolgende finalenederlagen én zijn eerste prijs met .

Klopp won in het seizoen 2011/12 in de finale van de Duitse beker met met 5-2 van , maar daarna volgde zes nederlagen op rij in grote finales, waaronder drie met Liverpool. Zaterdagavond kon de Duitse oefenmeester eindelijk lachen na afloop van een belangrijke eindstrijd. "Ik ben zo blij voor de jongens en voor alle mensen hier", is zijn eerste reactie na afloop voor de camera van BT Sport .



"Ik ben ook blij voor mijn familie. Ze lijden elk jaar weer als we een finale halen", vervolgt Klopp. "De laatste wedstrijd van het seizoen en dan verliezen we iedere keer weer. Zij verdienen het meer dan wie ook, want ze hebben me zo gesteund."



De manager heeft tot slot niets meer dan lof over voor zijn team. "Heb je ooit zo'n ploeg gezien?", vraagt hij zich hardop af. "Ze hebben gevochten terwijl er absoluut geen benzine meer in de tank zat. Het is ongelooflijk, wat een avond. De avond wordt nog veel beter. We moeten interviews doen en de trofee laten zien aan de mensen, maar dat maakt allemaal niets uit. Het is misschien we de mooiste dag uit mijn professionele carrière."