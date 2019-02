Dramatische avond Benzema; inbraak tijdens El Clásico

Karim Benzema ging woensdagavond met Real Madrid met 0-3 onderuit tegen Barcelona. Bij thuiskomst bleek er ook nog bij hem te zijn ingebroken.

El Chiringuito meldt donderdag dat het huis van Benzema tijdens de wedstrijd is leeggehaald door nog onbekende daders. Wat er precies buit is gemaakt is nog niet bekend, aangezien het politieonderzoek nog in volle gang is. De politie wil daarom vooralsnog, hangende het onderzoek, niet te veel details naar buiten brengen.



Benzema is de volgende bekende voetballer die in de afgelopen weken het slachtoffer is geworden van een inbraak. Eerder werd de bij Barcelona actieve Kevin-Prince Boateng al beroofd, terwijl ook onder meer Dani Alves, Sadio Mané en Memphis Depay te maken kregen met inbraken terwijl zij op dat moment op het voetbalveld stonden.



Real werd door de 0-3 in Bernabéu uitgeschakeld in de halve finales van de Copa del Rey. Komende zaterdag staan beide rivalen opnieuw tegenover elkaar in Madrid, maar dan in La Liga. Dinsdagavond spelen Los Blancos op eigen veld de Champions League-return tegen Ajax.