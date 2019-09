Dramatisch Barcelona heeft problemen die zelfs Messi niet kan oplossen

De Catalanen leden zaterdag hun tweede uitnederlaag van het seizoen. Tijdens de 2-0 bij Granada werden veel problemen van Barça zichtbaar.

kon in Los Cármenes voor het eerst dit seizoen in LaLiga een beroep doen op Lionel Messi. Maar dat maakte weinig verschil. Dit elftal van de Spaanse kampioen kampt met problemen die zelfs de Argentijnse sterspeler niet kan oplossen.

Het zorgwekkende aan de nederlaag in Granada, vanuit het perspectief van de Blaugrana, is dat het niet eens als een verrassing kwam.

De thuisploeg had Barça al sinds 2014 niet meer verslagen, maar hun trainer van toen, Lucas Alcaraz, had er vertrouwen in dat zijn voormalige elftal een goed resultaat kon halen tegen de Catalanen. Barcelona arriveerde in Andalusië na een fortuinlijk gelijkspel eerder deze week tegen , in de .

"Ik zou niet graag in de positie van Barcelona zitten, want zij hebben dinsdag nog een lastige wedstrijd gespeeld. En nu komen ze naar een ploeg die in vorm is en thuis speelt", zei Alcaraz tegenover Radio Marca.

Barça presteert de laatste weken juist ondermaats in uitduels, zoals coach Ernesto Valverde vooraf ook benadrukte.

"Als we een uitwedstrijd spelen, nemen onze effectiviteit en de hoeveelheid balbezit af", sprak de Spanjaard vrijdag.

"Het is kostbaar dat we in uitduels niet de resultaten kunnen boeken die we verwachten. Alles wat we voor eigen publiek goed doen, vergeten we op vreemde bodem te doen. Dat willen we veranderen. We moeten krachtiger en slagvaardiger zijn."

Dat waren ze in Granada allebei niet. De tegenstander greep de koppositie in LaLiga met een dikverdiende overwinning. Terwijl Messi nog steeds op weg is om weer helemaal fit te worden, werd de Argentijn gedwongen om op de bank te beginnen.

Als gevolg daarvan was Barcelona voor rust volkomen verstoken van aanvallende ideeën, ondanks dat Antoine Griezmann en Luis Suarez wel gewoon op het veld stonden.

Aan de andere kant van het veld speelden de bezoekers zelfs nog slechter. En ook dat was eigenlijk geen verrassing.

Tijdens de doelpuntloze remise in Dortmund wist de formatie van Valverde pas voor het eerst dit seizoen de nul te houden.

In vijf wedstrijden in LaLiga heeft Barça nu al negen tegendoelpunten om de oren gekregen. Het onderstreept alleen maar dat de Spaanse grootmacht z'n vele miljoenen beter aan topverdedigers had kunnen besteden in plaats van 120 miljoen uit te geven voor Griezmann, die overigens nog steeds niet op zijn plaats is in de Catalaanse voorhoede. In uitwedstrijden heeft hij nog geen enkele keer op doel geschoten.

Barcelona haalde in de persoon van Junior Firpo natuurlijk wel een nieuwe linksback in huis, maar uitgerekend zijn enorme fout leidde zaterdag al na twee minuten de openingstreffer van Ramon Azeez in.

Messi en Ansu Fati werden in de tweede helft gebracht om het tij te keren, op de posities van Firpo en Carles Perez. Maar om eerlijk te zijn leek het er nooit op dat de gasten langszij zouden komen. Eén schot op doel was het resultaat na negentig minuten.

Granada bleef tot het einde van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg, al was er opnieuw wat hulp van Barça nodig om te scoren. Invaller Arturo Vidal maakte halverwege de tweede helft namelijk een handsbal in de zestien meter.

Een andere invaller, Álvaro Vadillo, benutte de strafschop en ondanks dat er nog 24 minuten op de klok stonden, was het duidelijk dat een 2-0 voorsprong genoeg was voor de winst. Dit Barcelona is namelijk verschrikkelijk onevenwichtig en gehandicapt door een hele kwetsbare defensie.

Logischerwijs keken de Catalanen in de slotfase vol goede hoop naar Messi, maar ook de amper wedstrijdfitte superster kon het tij niet meer keren.

Barcelona is niet alleen vergeten hoe het in uitwedstrijden moet voetballen. De ploeg van Valverde is ook vergeten hoe het moet verdedigen.

Het enige waar deze wedstrijd hen aan herinnerde, is hoe wanhopig verantwoordelijk men is van Lionel Messi.