Drama voor Kaj Sierhuis bij competitiedebuut voor Stade Reims

Het debuut van Kaj Sierhuis voor Stade Reims is uitgelopen op een grote teleurstelling.

De van overgekomen aanvaller had woensdagavond een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen OGC Nice, maar moest zich al na twaalf minuten laten vervangen. Sierhuis leek te kampen met een hamstringblessure en werd vervangen door Nathanael Mbuku. De wissel vond plaats bij een stand van 0-0.

Stade betaalde op de slotdag van de transfermarkt circa vier miljoen euro voor Sierhuis. Het was een ingewikkelde transfer, daar hij door Ajax werd verhuurd aan en de competitiegenoot een optie tot koop had die na het seizoen gelicht kon worden.

Ajax en Groningen bereikten na moeizame gesprekken toch een akkoord en zodoende kon Sierhuis zijn gewenste transfer maken. Zijn debuut leek goed te gaan: volgens journalist Sébastien Ruffet van RMC Sport zorgde hij in tien minuten tijd voor 'meer beleving in de voorhoede dan de andere aanvallers in het gehele seizoen'.

Zijn uitvallen vormde een grote domper voor zowel Sierhuis als Stade Reims. De gifbeker was echter nog niet leeg voor de huidige nummer zeven uit de , want vijf minuten later moest ook Mathieu Cafaro de strijd staken. De middenvelder werd na zijn blessure vervangen door Dereck Kutesa.

Behalve Sierhuis stond overigens nog een ex-aanvaller van Ajax aan de aftrap: Kasper Dolberg staat in de basis van Nice. Vrijdag was hij nog goed voor twee beslissende doelpunten tegen (2-1).