Doumbia verslaat Fekir om eerste plek - De Ligue 1 Performance Index

Reims was de Malinese international dank verschuldigd voor zijn goal in de belangrijke thuiszege op Strasbourg.

Het gepromoveerde Stade Reims geniet voorlopig van een geweldige terugkeer op het hoogste niveau. Zaterdag won de ploeg met 2-1 van Strasbourg.



Door de drie punten die Reims in dat duel pakte, is men inmiddels gestegen naar de achtste plaats in Ligue 1. En hoewel de Franse competitie dit seizoen zeer competitief is, staat Reims er zeer goed voor om degradatiegevaar te ontlopen.



Les rouges et blancs doen het grotendeels door hun solide verdeding heel goed, maar tegen Strasbourg viel ook aan de andere kant van het veld een speler op. Moussa Doumbia was de gevierde man.



De 24-jarige international uit Mali had maar zes minuten nodig om de score te openen. Een half weggewerkte voorzet viel voor zijn voeten en Doumbia knalde de bal vanaf de rand van het strafschopgebied via de paal in het doel.

De voormalige speler van Rostov speelde zó goed, dat hij bovenaan de Ligue 1 Performance Index van afgelopen weekend is geëindigd.



Doumbia, wiens teamgenoot Mathieu Cafaro deze week op de tiende plek eindigde, behaalde een indrukwekkende score van 98,3 en daarmee troefde hij onder meer Nabil Fekir af.



WK-winnaar Fekir heeft zich de laatste jaren gevestigd als één van de beste spelers van Ligue 1, mede dankzij zijn kwaliteit om in belangrijke wedstrijden beslissend te zijn. Zondag viel de Fransman op tegen AS Monaco, dat met 3-0 naar huis werd gestuurd. Op aangeven van Kenny Tete zorgde Fekir zelf voor het tweede doelpunt.



Houssem Aouar, die de score al vroeg opende en erg sterk speelde op het middenveld, behaalde overigens de zesde plaats.



Rachid Alioui, dit weekend invaller bij Nîmes, maakt het podium compleet. Het lukte de ploeg niet om minimaal een punt te pakken in de thuiswedstrijd tegen Lille, maar dat men nog wist terug te komen tot 2-3, was voor een groot deel te danken aan Alioui.



Halverwege de tweede helft scoorde de 26-jarige Marokkaan met een prachtig afstandsschot over Mike Maignan, de doelman van de bezoekers. De aansluitingstreffer viel vervolgens in de blessuretijd, waarna de gelijkmaker er ook nog bijna kwam.



Clément Depres was degene die 2-3 maakte en zijn score van 94,3 zou nog hoger zijn geweest als hij in de slotseconden niet de lat, maar het doelnet had geraakt.

Lille moest in Nîmes na een kwartier al met tien man verder, toen de tussenstand 0-1 was. De bezoekers werden gedwongen tot countervoetbal, maar doelpuntenmakers Jonathan Bamba en Nicolas Pépé wisten wel raad met die tactiek. De makers van de 0-2 en 0-3 hebben allebei de top tien van de Performance Index gehaald.



De treffer van Pépé was wellicht de mooiste, aangezien hij de bal na een prachtige solo in de hoek knalde. Qua score kwam hij echter net tekort ten opzichte van zijn teamgenoot.



Rafael Leão, die de 0-1 maakte en na de rode kaart voor José Fonte werd geslachtofferd, eindigde ook in de top tien.



Loïs Diony, aanvaller van Saint-Étienne, hoort deze week ook bij de elite. Hij viel op dankzij zijn doelpunt vanuit een moeilijke hoek tegen Nice, dat daardoor voor het eerst in ruim tien uur voetballen in Ligue 1 weer een tegendoelpunt incasseerde (1-1).



Komend weekend is de laatste speelronde in Ligue 1 in 2018, met een volledige speelronde op zaterdagavond. Eén van de belangrijkste wedstrijd is die tussen Montpellier en Olympique Lyon, twee teams die om de Champions League-tickets strijden.