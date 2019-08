Dortmund's Sterling! Tienersensatie Sancho hoort nu al bij de elite

De vleugelspeler zet zijn vorm van vorig seizoen vrolijk door, want hij was dit seizoen al goed voor twee goals en twee assists in de Bundesliga.

Het wordt tijd dat we Jadon Sancho noemen wat hij in werkelijkheid is.

De 19-jarige Engelsman van wordt regelmatig omschreven als 'de beste tiener ter wereld', zeker sinds december, toen Kylian Mbappé twintig werd. Al werd Mbappé op zijn negentiende ook al gezien als één van 's werelds beste voetballers, ondanks zijn leeftijd.

Na zijn doorbraak in de in 2018/19 is Sancho het nieuwe seizoen nóg sterker begonnen. De jongeling consolideert niet alleen zijn status als één van de meest veelbelovende talenten ter wereld, maar hij bewijst ook dat hij nu al bij de groep elite-aanvallers hoort. Samen met supersterren die een decennium ouder zijn.

Sancho's prestaties voor Dortmund hebben hem op de radar gezet van de grootste clubs van Europa. Zijn prijskaartje ligt nu ruim boven de 100 miljoen euro, een transfersom waarmee hij tot de vijf duurste spelers ooit zou horen. Die transfersom is volledig gerechtvaardigd, gezien zijn prestaties in het afgelopen jaar.

Vrijdag hielp hij BVB aan een 1-3 overwinning op 1. FC Köln door met zijn verkeerde been de gelijkmaker te verzorgen. Het was zijn vijftiende goal in de Bundesliga en Sancho is de jongste speler ooit die in de Duitse competitie dat aantal heeft gehaald.

Even opmerkelijk was de manier waarop hij het derde doelpunt van Dortmund voorbereidde. Het talent stormde door de defensie van Köln en legde onbaatzuchtig af op Paco Alcácer. Dat betekende Sancho's zestiende assist in het afgelopen jaar, meer dan iedere andere speler in de vijf Europese topcompetities.

Na twee speelronden in de nieuwe voetbaljaargang staat de teller voor Sancho al op twee goals en twee assists. Hij schreef ook al een doelpunt en assist op zijn naam in de gewonnen wedstrijd om de Super Cup tegen (2-0), de eerste prijs voor Sancho op clubniveau.

Op internationaal niveau scoorde hij driemaal op het WK Onder-17 in 2017, waar Engeland de wereldtitel greep. Datzelfde jaar werd het wonderkind van The Three Lions uitgeroepen tot beste toernooispeler op het EK Onder-17.

In oktober 2018 volgde zijn interlanddebuut in de Engelse hoofdmacht, waarvoor hij inmiddels zes keer in actie kwam. Soms verscheen hij samen met Raheem Sterling van in de basisopstelling.

Het duo bleef bevriend met elkaar nadat Sancho in 2017 het Etihad Stadium verliet en Sterling is niet verrast door de stormachtige ontwikkeling van zijn oud-teamgenoot.

"Toen hij voor het eerst tegen me zei dat hij dacht aan een overstap naar het buitenland, was ik blij om dat te horen, ook al was hij speler van City", sprak Sterling tegen Sport360. "Ik wist dat hij een grote kans had om mooie dingen te laten zien."

"Ik ben echt blij dat hij het zo goed doet. Hopelijk blijft hij er nuchter onder en blijft hij zichzelf ontwikkelen."

"Weak foot" is not a phrase in Jadon's vocabulary 🎯 pic.twitter.com/9Rba3XvsPy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2019

Na zijn tweede duel als basisspeler voor Engeland was Sancho ook vol lof over Sterling's prestaties op clubniveau. Hij was blij om eindelijk met hem in één elftal te spelen.

"Zijn statistieken zijn dit seizoen echt crazy en hij laat alle jonge spelers zien hoe het moet. Ik ben blij dat ik het veld met hem mag delen."

In beide van die eerste twee basisinterlands was de tiener goed voor een assist. Eentje was een voorzet op Sterling die zo uit het boekje van Manchester City kwam, een perfect getimede run om vervolgens de bal terug te leggen voor een makkelijke treffer.

Met zulk intelligent spel is het niet zo gek dat Sterling riep: "Ik wil zoals hem zijn!"

Bij de Engelse nationale ploeg weet men al wat voor kaliber ze in de selectie hebben, terwijl Borussia Dortmund nu op z'n hoede zal zijn voor grotere clubs die Sancho na deze jaargang willen kopen.

"Sancho is absoluut een superster", vertelde managing directeur Carsten Cramer van Dortmund aan de Time of India. "Hij is niet zomaar een getalenteerde speler. Hij heeft op zo'n jonge leeftijd al een basisplek in Dortmund. Hij is iemand die het verschil kan maken."

"Er zijn maar weinig voetballers die echt het verschil maken. Het wordt een uitdaging voor ons om hem hier te houden, maar we gaan het proberen. We hebben gezien de krachten van onze club een aantal goede argumenten. Dit seizoen blijft hij sowieso hier en daarna zien we wel."

In maart wordt Sancho twintig jaar en vanaf dat moment kan hij dus niet meer 's werelds beste tiener worden genoemd. Misschien moeten we daarom nu alvast dat label bijwerken: Jadon Sancho hoort nu al bij de elite-aanvallers van het voetbal.