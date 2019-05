Dortmund zou megatransfer Bayern 'toejuichen': "Het zou geweldig zijn"

Hans-Joachim Watzke zou het toejuichen als Leroy Sané de overstap naar Bayern München maakt.

De directeur van zou er geen problemen mee hebben als de grootste rivaal van die Borussen zich zou versterken met de aanvaller van . "Het zou geweldig zijn", aldus Watzke tegenover BILD.

"Een Duits international terug naar de , dat zou het aanzien van de competitie verder vergroten", legt Watzke uit. Dortmund slaagde er dit seizoen opnieuw niet in om Bayern van de landstitel te houden. "Ik ben de eerste om Bayern te feliciteren met het kampioenschap. Wij willen de titel pakken, maar ze zijn een soort Mount Everest."



Bayern werd de afgelopen zeven seizoenen kampioen van Duitsland. "Maar ik denk dat het mogelijk is om ze te verslaan, en dat willen we ook graag. Ik denk ook dat Duitsland dat nodig heeft", zegt Watzke, die niet wil ingaan op de vermeende interesse van Dortmund in Mario Mandzukic van . "We hoeven niet te praten over Mandzukic. Hij is speler van Juventus."



De directeur van BVBwil wél spreken over het mogelijke vertrek van Jadon Sancho bij Dortmund. De Engelse aanvaller was dit seizoen een van de revelaties van de Bundesliga en wordt gelinkt aan verschillende Europese topclubs. "Je mag aannemen dat hij geen tien jaar meer bij de club zal zitten, maar hij is niet te koop en speelt ook volgend seizoen bij ons."