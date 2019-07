'Dortmund wil twintig miljoen euro incasseren bij binnenlandse transfer'

Maximilian Philipp gaat een binnenlandse transfer maken, zo meldt BILD vrijdagochtend.

Volgens de Duitse boulevardkrant is de overgang van de aanvaller van naar bijna beklonken. De 25-jarige aanvaller heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met Die Wölfe over een miljoenencontract.



Philipp gaat bij VfL Wolfsburg ongeveer drie miljoen euro per jaar verdienen, een gage dat vergelijkbaar is met zijn honorarium bij BVB. Eerstgenoemde Duitse club is bereid achttien miljoen euro te betalen voor Philipp, die nog tot medio 2022 vastligt in Dortmund. De nummer twee van het afgelopen -seizoen zou naar verluidt twintig miljoen eisen.



De twee clubs zitten dus twee miljoen euro uit elkaar, maar de verwachting is dat men er alsnog uit gaat komen. Philipp sloot zich medio 2017 aan bij Borussia Dortmund, nadat de topclub twintig miljoen euro had betaald aan . Tot op heden wist de aanvaller in 51 wedstrijden 11 doelpunten en 8 assists te produceren voor de Duitse grootmacht.



BVB heeft zich de afgelopen periode reeds versterkt met onder anderen Thorgan Hazard en Julian Brandt, die zijn overkomen van respectievelijk en . Door de aankopen lijkt Philipp minder aan spelen toe te komen komend seizoen in Dortmund. Wolfsburg wil de Duitser graag inlijven, maar naar verluidt wil men eerst nog afscheid nemen van Josip Brekalo. De buitenspeler staat in de belangstelling van onder meer en .